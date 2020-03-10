2020-03-10T13:57:34+03:00
Спорт

Олимпийский огонь зажгут без зрителей

К подножию горы Олимп допустят только официальных лиц и технических работников
Сергей КИРИЛЛОВ
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Олимпийский комитет Греции объявил, что из-за коронавируса на церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которая состоится в четверг 12 марта, будет присутствовать не более 100 человек.Олимпийский комитет Греции объявил, что из-за коронавируса на церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которая состоится в четверг 12 марта, будет присутствовать не более 100 человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпийский комитет Греции объявил, что из-за коронавируса на церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которая состоится в четверг 12 марта, будет присутствовать не более 100 человек. К подножию горы Олимп допустят только официальных лиц и технических работников, имеющих аккредитации МОК.

При этом организаторы Игр просят всех мэров городов, по которым пройдет эстафета, следовать указаниям министерства здравоохранения и соблюдать все предосторожности в месте вероятного скопления людей. Прежде всего это касается самой Японии, куда факел доставят 26 марта. До этого он будет находится на территории Греции — в Олимпии и Афинах.

Сейчас все больше говорят о том, что и сама Олимпиада в Токио может пройти без зрителей или вообще будет сдвинута по срокам. Но президент МОК Томас Бах на прошлой неделе после двухдневного закрытого заседания исполкома заявил, что эти вопросы даже не обсуждались. Но в это верится с трудом.

При этом, с 4 марта количество заболевших в Японии увеличилось с 1000 до 1151 человека (данные на 10 марта) и динамика нарастает. Похоже, что члены МОК надеются на олимпийских богов, которые не дадут сорваться Играм, которые последний раз отменялись во время Второй мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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