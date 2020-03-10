«Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии»: Премьер страны объявил о введении национального карантина

Италия стала второй страной после Китая по числу зараженных коронавирусом. Заболевание стремительно расползлось по территории республики, в связи с чем в области Ломбардия и ряде северных провинций была введена "красная зона". Однако этого оказалось недостаточно - число инфицированных граждан возросло до девяти тысяч человек.

В ночь на вторник, 10 марта, было решено распространить жесткие ограничения на всю страну. Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о введении национального карантина. Операция получила название "Я остаюсь дома".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

"Статистика показывает, что растёт число тяжелобольных и, к сожалению, умерших. Мы должны изменить наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии", - сказал глава правительства.

Ограничения вступают в силу со вторника. Перемещения между регионами разрешены лишь при наличии веских причин, например, по работе или для лечения, но власти Италии рекомендуют гражданам оставаться дома. Школы, университеты и другие учебные заведения закрыты как минимум до 3 апреля. Культурные и спортивные учреждения, в том числе фитнес-клубы, не работают.

Все массовые мероприятия, включая чемпионат страны по футболу и матчи футбольной "Серии-А", пришлось приостановить или отменить. Общественный транспорт при этом продолжает работать в штатном режиме. Также итальянцы все еще могут выезжать за пределы страны, но при возвращении они обязательно пройдут проверку.

Если у кого-то поднялась температура выше 37 градусов, даже если это просто ОРВИ, выходить на улицу и общаться с кем-то запрещено.

Итальянцы все еще могут покидать страну, но при возвращении придется пройти проверкуФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что часть выявленных в России случаев заражения была завезена как раз из Италии. Наши соотечественники отдыхали в Европе, а вернувшись на родину почувствовали недомогание. Сейчас они находятся под присмотром врачей. Медики обещают как можно скорее вылечить пациентов и выписать их, как нескольких человек до этого. Кроме того, принимаются меры по профилактике заболевания.

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