2020-03-10T08:33:53+03:00
В мире

«Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии»: Премьер страны объявил о введении национального карантина

Школы, университеты и фитнес-клубы закрыты, спортивные и культурные мероприятия отменены. Людям запретили покидать регионы проживания без веских причин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спортивные мероприятия пришлось отменить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеванияСпортивные мероприятия пришлось отменить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеванияФото: REUTERS
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Италия стала второй страной после Китая по числу зараженных коронавирусом. Заболевание стремительно расползлось по территории республики, в связи с чем в области Ломбардия и ряде северных провинций была введена "красная зона". Однако этого оказалось недостаточно - число инфицированных граждан возросло до девяти тысяч человек.

В ночь на вторник, 10 марта, было решено распространить жесткие ограничения на всю страну. Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о введении национального карантина. Операция получила название "Я остаюсь дома".

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

"Статистика показывает, что растёт число тяжелобольных и, к сожалению, умерших. Мы должны изменить наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии", - сказал глава правительства.

Ограничения вступают в силу со вторника. Перемещения между регионами разрешены лишь при наличии веских причин, например, по работе или для лечения, но власти Италии рекомендуют гражданам оставаться дома. Школы, университеты и другие учебные заведения закрыты как минимум до 3 апреля. Культурные и спортивные учреждения, в том числе фитнес-клубы, не работают.

Все массовые мероприятия, включая чемпионат страны по футболу и матчи футбольной "Серии-А", пришлось приостановить или отменить. Общественный транспорт при этом продолжает работать в штатном режиме. Также итальянцы все еще могут выезжать за пределы страны, но при возвращении они обязательно пройдут проверку.

Если у кого-то поднялась температура выше 37 градусов, даже если это просто ОРВИ, выходить на улицу и общаться с кем-то запрещено.

Итальянцы все еще могут покидать страну, но при возвращении придется пройти проверку Фото: REUTERS

Итальянцы все еще могут покидать страну, но при возвращении придется пройти проверкуФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что часть выявленных в России случаев заражения была завезена как раз из Италии. Наши соотечественники отдыхали в Европе, а вернувшись на родину почувствовали недомогание. Сейчас они находятся под присмотром врачей. Медики обещают как можно скорее вылечить пациентов и выписать их, как нескольких человек до этого. Кроме того, принимаются меры по профилактике заболевания.

Карта распространения коронавируса

Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии»: Премьер страны объявил о введении национального карантина
Школы, университеты и фитнес-клубы закрыты, спортивные и культурные мероприятия отменены. Людям запретили покидать регионы проживания без веских причин
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