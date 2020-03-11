2020-03-10T19:15:18+03:00
Здоровье

Простые вопросы о вирусах

Как долго держится иммунитет после прививки, что защитит от простуды и гриппа, можно ли заразиться от домашних животных и почему летом мы почти не болеем?
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На эти и другие вопросы «Комсомолке» ответил д.м.н., научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, профессор курса инфекционных болезней факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Викторович Девяткин.

Беда приходит в холода

- Почему вирусы простуды и гриппа «путешествуют» по миру? Есть какие-то объяснения сезонности?

- Респираторные вирусы издавна размножались и существовали в организме человека. Существует не менее 180 таких вирусов. Большинство из них не вызывает тяжелого течения острых респираторных заболеваний и протекают достаточно легко. Мы заражаемся респираторными вирусами в течение всей нашей жизни, в результате этого тренируется наша иммунная система и создается иммунная защита на случай чрезвычайной ситуации при появления нового патогенного опасного вируса.

Зимой создаются внешние и внутренние условия, повышающие активность вирусов и заболеваемость респираторными инфекциями. Во-первых, в условиях недостаточного солнечного света возбудители респираторных инфекций более длительно сохраняются на окружающих нас предметах, во-вторых, у многих людей снижается иммунитет. Дополнительно к этому, в холодное время года люди стараются согреться, быть в тепле, ближе друг к другу, поэтому у респираторных вирусов возрастает способность к быстрому и массовому распространению.

Летом респираторные вирусы мало активны: именно благодаря солнцу. В теплое время года мы чаще всего переносим респираторные инфекции легко и кратковременно. Бывает, что летом вдруг заболит горл, заложит нос, появится зябкость - но все эти симптомы проходит буквально за считанные дни, как правило, без повышения температуры тела.

- Если человек заболел, нужно ли принимать противовирусные препараты ?

- Конечно, противовирусные препараты при острых респираторных вирусных инфекциях принимать надо. Преимущества, безусловно, имеют средства с доказанным клиническим эффектом. В народе часто говорят «если лечить ОРВИ она пройдет за семь дней – если не лечить – за неделю». На мой взгляд, это опасное заблуждение. Опасность острых респираторных вирусных инфекций, прежде всего, связана с риском развития осложнений – очагов воспаления, обструктивного бронхита и даже пневмонии. Поэтому своевременный прием противовирусных препаратов в возможно ранние сроки заболевания, по данным многочисленных клинических исследований, реально снижает вероятность развития таких осложнений. Учитывая многообразие вирусов-возбудителей, приоритетом выбора должны быть препараты с широким противовирусным спектром.

- Имеет ли смысл принимать иммуномодуляторы в период подъема заболеваемости?

Иммуномодуляторы представляют собой неоднородную группу лекарственных средств. Если брать стимуляторы выработки интерферонов, то я бы рекомендовал перед их применением сделать исследование интерферонового статуса и иммунитета, поскольку необходимо точно понимать возможности иммунной системы отвечать на такую стимуляцию. В этом плане более предпочтительны препараты, которые нормализуют работу иммунной системы без риска нежелательных реакций, взять хотя бы тот же Эргоферон. Клинические исследования однозначно свидетельствуют – применение подобных препаратов с профилактической целью снижает заболеваемость респираторными вирусными инфекциями, а при раннем начале лечения симптомов ОРВИ - сокращают длительность болезни и уменьшают частоту осложнений.

Почему надо прививаться регулярно

- Можно ли заразиться простудными вирусами от домашних животных?

Непосредственно заразиться человеку от животного, конечно же, нельзя. Существует межвидовой барьер. Но все знают и помнят о «птичьем гриппе». Он контролируется в мире с 2003 года. Немногочисленные случаи заболеваний людей были связаны с непосредственным контактом с больной птицей, при этом заболевание протекало тяжело, с развитием тяжелого поражения легких. Но, к счастью, заболевший человек никого другого человека не заражает.

- Если ты одним видом вируса переболел, то все, уже им не заразишься?

- Не совсем так. Иммунитет, разумеется, вырабатывается - но сохраняется недолго. Например, естественно приобретенный иммунитет против вируса гриппа А держится максимально до 3-4 глет. Соответственно, через это время человек снова может заразиться и заболеть. Тоже самое касается других вирусов. То есть, через несколько лет иммунитет снижается, и вирус может вызвать такое же заболевание, какое было ранее - несколько лет назад.

О масках и алкоголе

- Есть такое мнение, что алкоголь убивает респираторные вирусы...

- Вирус размножается и живет только внутри клеток. Чтобы как-то воздействовать на возбудитель, спиртосодержащее вещество должно попасть на сам вирус. Как вы это себе представляете?

Алкоголь входит в состав дезинфицирующих средств для обработки рук. Но не более.

- Говорят, что и маски для защиты от вирусов бесполезны...

- Не совсем так. Маски безусловно задерживают проникновение вируса. И очень важно, чтобы их носили прежде всего сами больные ОРВИ - чтобы обезопасить окружающих. Но у обычных масок есть свойство терять свою защитную способность после их увлажнения. Поэтому периодически, каждые 3-4 часа, их надо менять.

КОНКРЕТНО

Правила изолятора

- Андрей Викторович, дайте несколько советов, что именно делать, чтобы не заболеть?

- В первую очередь — ежегодно прививаться от гриппа. Это действенная реальная защита. Четыре года назад у нас была эпидемия гриппа А, случаи тяжелой пневмонии, а естественный иммунитет против определенных вирусов, как мы уже обсудили, непродолжительный.

Во-вторых, неспецифическая профилактика. Это здоровый образ жизни, закаливание, полноценное питание, свежий воздух, солнечный свет.

При наличии больного человека в ближайшем окружении необходимо свести контакты с ним к минимуму. Больной должен быть обязательно изолирован, ему выделяется отдельное помещение, отельное белье, своя посуда. Плюс обязательное ношение масок. И не забывать проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку и кварцевание помещений.

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