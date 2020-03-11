Падение цен на нефть примирило Белоруссию с Россией

В среду в Белом доме премьер Михаил Мишустин принимал своего белорусского коллегу Сергея Румаса. Последний был в приподнятом настроении. Падение мировых цен на нефть явно вселял в Румаса оптимизм. Чего не скажешь о Михаиле Мишустине.

- Сегодняшняя рыночная ситуация с ценами на нефть сближает наши позиции и уменьшает цифровые расхождения, которые у нас есть, - сказал Румас Мишустину.

И пояснил: падение цен нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Россией по поставкам сырья. А заодно добавил, что это «равным образом влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками».

Напомним, что Россия и Белоруссия с конца прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск требовал серьезных скидок. Россия прямо заявляла: только взамен на углубление интеграции, которая, кстати, прописана в договоре о Союзном Государстве (ему недавно исполнилось 20 лет). Белорусы в ответ заявили, что будут искать альтернативу российской нефти. И, судя по словам Румаса, от идеи этой пока не отказываются. Но при этом в Минске надеются, что Россия все же пойдет на уступки. В любом случае, с учетом падения мировых цен на нефть на 30 процентов, Минску покупки нефти обойдутся дешевле.

- Белоруссия - наш союзник и стратегический партнер. Нам важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам, - заметил Мишустин.

И привел данные, подтверждающие, что Россия действительно относится к Белорусии как к союзнику.

- Сокращение экспорта российских товаров (в прошлом году, - Ред.) практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок на 4,4%, - заметил Мишустин.

И заодно напомнил, что Россия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику.

- В январе - сентябре 2019 года они составили около 4 миллиардов долларов, в Белоруссии работают более, чем 2,4 тысяч компаний с российским участием, - отметил Мишустин.

Дальше переговоры проходили за закрытыми дверями. Румас предложил Мишустину обсудить спорные моменты интеграции. Он напомнил, что 10 апреля в Минске пройдет заседание межправительственного совета ЕврАзЭС. По словам белорусского премьера, от договоренностей по интеграции, которых удастся достичь с Москвой, будет зависеть и движение в ЕврАзЭС.