2020-03-11T18:15:59+03:00
Экономика

Мексика заинтересована в расширении сотрудничества с Россией

В этом году исполняется 130 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами
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Встреча советника президента РФ и Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным послом Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Нормой Пенсадо Морено. Фото: Фонд Росконгресс.Встреча советника президента РФ и Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным послом Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Нормой Пенсадо Морено. Фото: Фонд Росконгресс.
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В Москве состоялась встреча советника президента РФ и Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным послом Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Нормой Пенсадо Морено.

На встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей, взаимодействия России и Мексики в рамках многосторонних международных мероприятий, на уровне региональных объединений и бизнес-организаций двух стран.

«Развитию торгово-экономических связей России и Мексики может способствовать интенсивность двусторонних контактов в плане реализации уже действующих соглашений, а также стремление сторон к взаимовыгодному сотрудничеству с новыми Партнерами. Мы заинтересованы в расширении этого взаимодействия для реализации планов в гуманитарной и экономической сферах», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

«В этом году исполняется 130 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами, и мы планируем организацию памятного мероприятия в России, посвященного этой дате», - сказала посол Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Норма Пенсадо Морено.

Стороны также обсудили расширение взаимодействия между Фондом Росконгресс и мексиканскими деловыми объединениями. Мексиканский предпринимательский совет по внешней торговле, инвестициям и технологиям (СОМСЕ) является партнером Фонда Росконгресс с 2018 года, неизменно способствуя продвижению мероприятий Фонда в деловых кругах Мексики. Обсуждалась также возможность наладить сотрудничество между Фондом Росконгресс и Главным управлением глобального стимулирования экономики Мексики (ImpulsoEconómicoGlobal), учрежденным в начале 2020 года в структуре Министерства иностранных дел страны. Вовлечение новых деловых организаций Мексики в сеть международных партнерских связей Фонда Росконгресс открывает дополнительные возможности по расширению географии выездных мероприятий Фонда в Латинской Америке, в продолжение прошедших в 2016 году в Уругвае и в 2018 году на Кубе форумов «Россия-Латинская Америка».

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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