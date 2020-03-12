2020-03-11T20:56:54+03:00
Телевизор

На деревню едет тот, кто реальный патриот

На ТВ учат Родину любить. Как могут
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Кадр из телесериала "Патриот". Фото: kino-teatr.ruКадр из телесериала "Патриот". Фото: kino-teatr.ru
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Есть сложные для нашего сегодняшнего общества темы, и патриотизм - одна из них. С экрана говорят одно, детей отправляют учиться за кордон, а машины отечественного производства покупают, как бы заранее расписываясь в своей финансовой беспомощности. Все мы это знаем, гордимся автоматом Калашникова, потом причитаем про неустроенность быта, разбитые дороги и дураков. На этом фоне выходит сериал «Патриот» на ТНТ, созданный по принципу: в провинции все алкоголики, проститутки и идиоты. И тут возвращается парнишка после спецназа и начинает повсюду триколор развешивать и звать замуж блондинку, некогда снимавшуюся в «Доме-2». Еще он прекрасно дерется, надев предварительно резиновую маску Путина, чтобы не засветиться в потасовке перед поступлением в Академию ФСБ. И у него есть брат-дебил.

Там по населенному пункту бродит множество персонажей разной степени дебильности. Это фирменная фишка телеканала: чем больше кривляешься, тем лучше. Ха-ха, толстый мальчик проглотил свисток, пришлось везти его к проктологу. Снова ха-ха: охранник проглотил свадебные кольца, чтобы его бывшая жена не смогла выйти замуж во второй раз. Ах, бывшая жена кидает камень в бывшего мужа и разбивает витрину. Ой, два человека несут через дорогу стекло для витрины магазина, а по центру в стекло врезается скутер. Ай, витрину заменили пленкой, но брат-дебил ее порвал. Боже, блондинка из «Дома-2» зачем-то хранила свою фотографию в обнаженном виде в телефоне, и теперь фото слили в сеть, потому что мобильный тоже разбился.

Мне кажется, на две уже просмотренные серии слишком много приходится разбитых стекол. Шуток мало, а вот бьющееся стекло разбросано повсюду. Не хватает только Брюса Уиллиса в майке и босиком, чтобы вдоволь потоптаться по этому веселому условному Муходранску. Интересно, что в городке все выглядит так, будто бы Муходранск еще вчера с кем-то воевал, однако наличествует современный аэропорт поблизости, есть свадебный салон с платьями совсем не провинциальных фасонов, а люди как-то очень легко расстаются с пятитысячными купюрами. Например, за снимок той самой оголенной блондинки два пацана получили 10 тысяч рублей. Просто в каком-то ларьке, занимающемся ремонтом смартфонов. Да снимите любую московскую звезду в состоянии наготы и сходите на столичный компьютерный рынок - поржут над вами, и все. Хочется даже посоветовать сценаристам проделать такое с любой условной «Бузовой». Прикладываете ее голову к абстрактной голой женщине, уходите к цифровым барыгам и пытаетесь за час получить с них десятку.

Но проблема даже не в абсурде. Проблема в том, что опять не смешно. Что фильмы про быдло надоели. Их слишком быстро строгают, чтобы сценаристы хотя бы успели подумать. А у главного «патриота» по сериалу IQ то ли 75, то ли 79. И выглядит он при этом адекватнее остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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