Сэкономить в аптеке и остаться «в минусе»

К примеру, сейчас распространена схема, когда покупателя в некоторых аптеках призывают «поберечь деньги», купив аналогичный препарат дешевле. В итоге человек приходит за лекарством, а уходит с «аналогом» - биологически активной добавкой к пище (БАД). Ну, и, вероятно, с радостью от экономии.

Если в одном месте убавляется, в другом прибавляется?

Тем временем аптека ничего не потеряла, а даже заработала. Ничего удивительного: ведь БАДы и лекарства – это две совершенно разные категории средств. Регистрировать и производить лекарственные препараты сложно и дорого, БАДы, как правило, - проще и дешевле.

БАД – это и есть по сути своего названия добавка к пище, то есть часть рациона. Если в пище не хватает каких-то нутриентов, можно восполнить их через прием таких добавок. Именно поэтому рынок БАДов регулируется законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Основной критерий для выпуска БАДа на рынок – это его безопасность для приема в пищу, что необходимо подтвердить Роспотребнадзору.

Лекарства проходят гораздо более строгий контроль – не только при регистрации перед допуском на рынок, но и текущий - в течение всего периода обращения. Проверяется эффективность их действия в лечении или профилактике заболеваний, отслеживается безопасность применения, изучаются побочные эффекты и взаимодействие с другими препаратами.

Интересно, что регулируется и цена на отпуск лекарств. И речь идет не только о списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но и о предельных ценах на иные средства, которые может устанавливать регион.

В то же время, цены на БАДы – свободные. Поэтому, порой «экономия» для покупателей при выборе БАДа оборачивается хорошей прибылью для его производителя.

Так в чем теряет покупатель?

Приобретая БАД вместо лекарства – даже с таким же составом – покупатель может не получить нужного терапевтического или профилактического эффекта.

Например, разберем такую ситуацию: человек хочет купить лекарство от синусита Синупрет®. В его составе – горечавка, первоцвет, щавель, бузина и вербена. А в аптеке ему советуют более дешевое средство с тем же составом. И даже если внимательный покупатель заметит, что ему предложили БАД, ответ может быть следующим: «Ну и что, что БАД? Состав-то – тот же!».

В итоге человек выходит из аптеки со средством, которое:

1. не предназначено для лечения и профилактики;

2. не так строго контролируется государством;

3. может иметь другое количество действующих веществ в составе;

4. может производиться совсем по другой технологии;

5. может иметь вспомогательные компоненты совсем другого качества, нежели чем в лекарстве.

Поэтому здесь не лишним будет напомнить, что скупой платит дважды. Тем более, если БАДом заменяется рекомендация врача по приобретению настоящего лекарственного препарата.