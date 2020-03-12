2020-03-12T16:31:34+03:00
Политика

Коронавирус форуму "Армия" не помеха

Формирование национальных экспозиций подтвердили семь стран, приглашены к участию 130 иностранных делегаций
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Формирование национальных экспозиций подтвердили семь стран, приглашены к участию 130 иностранных делегацийФормирование национальных экспозиций подтвердили семь стран, приглашены к участию 130 иностранных делегацийФото: Кирилл ЛОМАКИН
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- Военно-технический форум "Армия" пройдет в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" 23-29 августа. Формирование национальных экспозиций подтвердили семь стран, приглашены 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств, - сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Свое участие несмотря на распространение коронавируса уже подтвердили семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран.

- Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества", - сказал журналистам начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Напомним, на днях Минобороны России сообщало о переносе на 2021 год из-за коронавируса московской конференции по международной безопасности, которая была запланирована на апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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