Опросы показали, что доверие к школьному образованию падает

Все уже привыкли к тому, что выпускники должны заниматься с репетиторами, чтобы набрать максимум баллов на ЕГЭ и поступить на бюджет в хороший вуз. Однако, как показал новый опрос Общероссийского народного фронта, сейчас к частным педагогам обращаются, чтобы набрать хотя бы минимальные баллы, позволяющие получить аттестат о среднем образовании. Неужели школы даже самую нижнюю планку уже не тянут? Или столько детей у нас с нарушениями развития, что они просто не способны учиться? Как они тогда доходят до 11 класса?

«Теоремы объясняем всей семьей»

Всего специалисты ОНФ опросили почти 2,5 тысячи родителей из 83 регионов страны. Почти половина пап и мам считают, что без репетиторов в вуз не поступить. Ещё 17 процентов опрошенных уверены, что без частных занятий детям не выбраться из троек в школе. А 16 процентов семей (то есть седьмая часть) отметили, что репетиторы нужны, чтобы сдать ЕГЭ хотя бы на минимум.

Многие родители сильно разочарованы качеством школьного образования. В целом, по ответам старшего поколения, почти две трети предметов из учебного плана стали преподаваться даже хуже, чем в прошлом году. Ну а больше всего мамы и папы учеников недовольны тем, как преподаются алгебра и геометрия, физика и иностранные языки - к ним есть претензии у каждого пятого родителя. А вот к физкультуре, музыке и ИЗО, литературе и окружающему миру у большинства опрошенных взрослых претензий нет (хотя многие у нас в редакции поспорили бы с этим утверждением).

«Не понял на уроке - за домашкой разберешься»

Впрочем, проблема не только в том, что плохо преподают алгебру, геометрию и физику. Почти половина родителей отметила, что в школе не учат детей формулировать и выражать свои мысли, извлекать главное из прочитанного и прослушанного, планировать свои действия и оценивать результаты.

В итоге у многих взрослых просто не остается другого выбора, как самим сесть за учебники вместе с детьми! Как показали результаты опроса, почти 72 процента родителей регулярно объясняют детям те или иные темы из школьной программы. При этом, почти 80 процентов помогают детям с домашним заданием. Неудивительно, что многие считают, что учителя слишком много задают на дом – за сокращение домашнего задания проголосовала почти половина опрошенных. Для сравнения, тех, кто считает, что детишки недозагружены домашкой и стоило бы ее увеличить, всего 4 процента.

Больше всего мамы и папы учеников недовольны тем, как преподаются алгебра и геометрия, физика и иностранные языки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родители слишком многого хотят?

С другой стороны, проблема может крыться не только в качестве школьного образования (вряд ли он так уж заметно может рухнуть за год), но и в растущей требовательности и тревожности родителей. Эксперты не раз подчеркивали, что у современных мам и пап гораздо более высокие внутренние стандарты и требования к школе и учителям, чем у прошлых поколений.

- В России с каждым поколением растет доля тех, кто получил высшее образование, - приводит пример Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. – И понятно, что если родители закончили вуз, то и от своих детей они будут ожидать этого же. Но при этом даже те семьи, где старшее поколение закончило колледж или техникум, стремятся повысить уровень образования своих детей.

То есть, конкуренция за бюджетные места в престижных вузах возникает во многом из-за желания родителей дать своим детям все самое лучшее. Отсюда же и страх за школьные отметки, и занятия в лучших секциях и кружках, и поиски самых востребованных репетиторов. И если раньше родители могли выдохнуть, устроив чадо в вуз, то сейчас гонка продолжается чуть ли не до выхода на работу:

- Сейчас только 7 процентов студентов не планируют работать по специальностям, на которых учатся, - отмечает Татьяна Клячко. – И это гораздо меньше, чем, скажем, 20 лет назад. Сейчас молодые люди и их родители стараются более осознанно подходить к выбору направления подготовки. Отчасти, это связано с ростом доли платных студентов, ведь оплачивается это высшее образование за счет родителей.

Однако, нельзя же всерьез упрекать родителей в том, что они слишком заботятся о своих детях – это естественный процесс. И получается, что школа и правда не может дать то качество образования, которое требуют родители. Вот только помогут ли в таком случае адресные меры, неизвестно.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Смотрюсь в дневник, как в зеркало...

Оксана КАЛЬНИНА

Недовольство родителей школой растет, я это тоже чувствую, как мама не слишком увлеченного учебой третьеклассника. Это про нашу семью анекдот «Уроки сделаны! Мать охрипла, сын оглох, соседи выучили все наизусть. Собака пересказала!!!» Что там про себя учителя думают, когда столько на дом задают? Вот взяли бы, и отменили домашку. Хоть вздохнули бы мы с отцом свободно...

Ну а если серьезно: недовольство школой наверняка растет. Но вряд ли качество образования могло сколь-нибудь заметно упасть всего лишь за год. Ведь год назад у наших детей были те же учителя, те же учебные программы, те же соседи по парте. Да, мы и тогда хмурились и ругались, открывая электронные дневники. Ходили ругаться с МарьИваннами и родителями Пети Васильева, который мешает моей Юле слушать учителя. Требовали у директора заменить физрука, потому что от этого подозрительно пахнет луком - не забивает ли он запах алкоголя?! Что поменялось?

Оглянитесь вокруг: не замечали, вокруг одни подозрительные личности? То тележкой в супермаркете толкнут, то зыркнут исподлобья в автобусе. То смеются как-то неприятно. Вот и Марья Ивановна, наверно, тоже - задала два параграфа, и сидит дома хихикает: учите - учите, дорогие ученички...

На самом деле, конечно, современная школа не вполне отвечает чаяниям нас, родителей. Как достаточно консервативный институт, она меняется медленнее, чем мы ждем от нее. Но на всем этом объективном недовольстве лежит жирный отпечаток нынешней бессолнечной и безрадостной недозимы, общая нервозность и напряженность. Мы злимся на все вокруг, а срываемся на МарьИванне.

Ну, ничего, МарьИванна, держитесь: через два с половиной месяца - каникулы. Скоро лето! А лето - это ого-го какая жизнь.