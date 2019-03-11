75 тысяч учителей опасны для учеников. Да и для самих себя

Алла Николаевна работает в школе сорок лет. Живет одна. Каждое утро нехотя собирается на работу и знакомой дорогой бредет на уроки. Она не выносит детей, которые приходят на занятия. Они, уверена женщина, безнравственные и глупые, и ничему научить их невозможно. Поджав губы, в тысячный раз она ведет ненавистный урок. И при малейшем шуме в классе срывается на учеников.

Ей очень плохо. Плохо и ребятам, которые пришли к ней… Такова героиня недавнего фильма Алексея Петрухина «Училка». Психологи говорят мне: Анна Николаевна - классический выгоревший учитель…

Из-за усталых физиков недосчитаемся инженеров

Педагогов, находящихся в состоянии выгорания в России минимум 75 тысяч. Как высчитали такое количество? Недавно исследователи Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) провели опросы 2014 учителей в 143 школах по всей стране и выяснили – около 5 процентов педагогического состава имеют все признаки профессионального выгорания.

В стране – полтора миллиона учителей. 5 процентов от них и есть 75 тысяч. Вроде бы не так уж и много. А сколько бед приносит один такой выгоревший педагог? Разрушает и себя, и ребят, которые вынуждены приходить к нему на уроки.

Выгоревшие педагоги испытывают психологическое и физическое опустошение, они разочаровались в своей профессии. У них опускаются руки. И в таком состоянии они уже не могут работать. Им нечем заинтересовать учеников, они не могут на них влиять - разве что окриками и жестким прессингом.

Психолог Александр Матяш специализируется на профессиональном выгорании людей. Он считает, что важная причина – это стресс. Работа с людьми дело тяжелое. И очень трудно много лет подряд выдерживать нагрузку. Учителя отдают ученикам много сил. А взамен могут получить хамство, агрессию. Или не получить ожидаемого эффекта. Когда ты душу вложил в урок, а класс не проняло, это очень опустошает.

- Условия работы учителя очень изменчивы. Каждый ученик привносит новые переживания и добавляет хлопот. Каждый класс не похож на другой. Нужно всякий раз перенастраивать себя, искать к детям подход. Это приводит к усталости, которая в конце концов приобретает хронический характер и приводит к выгоранию, – объясняет психолог.

У учителей могут быть и личные причины. Например, сложные отношения с начальством или коллективом. Человек чувствует давление со стороны администрации, боится постоянных проверок, попадает под прессинг скандальных родителей - это тоже может спровоцировать проблемы.

– Выходит, выгоревшие учителя опасны и для себя, и для своих учеников…

– Да, они могут быть опасны, потому что демонстрируют сильное раздражение и неприязнь к ученикам. У таких учителей часто случаются нервные срывы. Они несправедливы и предвзяты. С таким учителем ребенок может возненавидеть предмет, даже если он сам по себе ему очень нравится. Может быть парень – талантливый физик. А попадется выгоревшая учительница физики – считайте страна недосчиталась ученого или инженера.

– Как вести себя детям, у которых преподает выгоревший учитель?

– Ребенок вряд ли сможет сам себя защитить, он должен рассказать обо всем родителям. А тем нужно в первую очередь попытаться поговорить с педагогом, объяснить, что у него проблемы. Что он калечит себя и своих учеников. Не получается – идти к директору школы. Родители обязаны вмешаться в ситуацию и защитить своего ребенка.

Выгорают целыми коллективами

В идеале, проблемой выгоревшего учителя должна озаботиться администрация школы. Однако одна из авторов исследования ВШЭ, Марина Пинская обращает внимание: педагоги с признаками профессионального выгорания нередко группируются в определенных школах. Очевидно, в тех, где работать особенно трудно. Например, в социально неблагополучных районах. Ведь учитель должен постоянно мотивировать учеников учиться, делать домашнее задание, хорошо вести себя на уроках. А если в классах собрались трудные ребята, родители которых заняты выживанием, а не воспитанием потомства?

Причем сложный контингент – это не обязательно дети из неблагополучных семей. Это те ученики, у родителей которых нет запроса на образование. Детей никто не мотивирует учиться. А такие ребята могут быть из вполне благополучных внешне семей. Например, ребенок понимает – зачем ему учиться, если папа все купит? И тогда педагогу особенно трудно: ты должен чему-то обучать ученика, а от него все отскакивает, как горох от стенки. При этом учителя зачастую не видят помощи и поддержки от администрации, потому что та сама не знает как вывести школу из кризиса. И нередко просто усиливает прессинг на учителя, требуя и оценок и участия в школьных мероприятиях...

В идеале, проблемой выгоревшего учителя должна озаботиться администрация школы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- И что делать?

– Учителя, которые работают в неблагополучной среде, должны получать особенную поддержку от администрации школы. Это может быть возможность повышения профессиональной квалификации, уменьшение нагрузки. В классах должно быть меньше учеников. Существует целый комплекс мер по поддержке таких педагогов.

- Вы говорите о каких-то фантастических вещах. Уменьшишь нагрузку - упадет зарплата. Кто такому обрадуется? Наполняемость классов уменьшить, при том, что они переполнены - это тоже нереалистично. Может, доплачивать педагогам?

– Знаете что интересно: стаж работы учителя и его зарплата не влияют на профессиональное выгорание, - объясняет Марина Пинская. – Основная причина – перегрузка на работе. Другая причина – отсутствие коллектива единомышленников, команды, которая может поддержать. Когда в школе сформированы отношения профессионального партнерства, то есть в школе учитель не ощущает себя одиночкой, он чувствует себя лучше, увереннее.

Психологическое выгорание нередко сопровождается физиологическими осложнениями, например, расстройствами желудка, головными болями, тахикардией. Может привести к хронической депрессии и даже суицидальным мыслям. На этой стадии помочь учителю может только психолог, сам он уже не справится.

Чтобы не доводить себя до этого, нужно учиться отключаться от работы. А это сделать очень сложно! В идеале вышел из школы - и оставил мысли о работе. Но нужно же подготовиться к урокам, проверить тетради, ответить на вопросы в родительских чатах. Учитель варится в работе круглосуточно. Но, если вы работаете с детьми, вспомните инструктаж по безопасности, который проводят в самолетах: при возникновении аварийной ситуации сначала наденьте кислородную маску на себя, потом - на ребенка. Разграничьте личное и рабочее: в нерабочее время в чатах не писать, выделять время для занятий спортом, собственной семьи и друзей. Если усталость берет верх - берите двухнедельный отпуск, даже если до каникул далеко. Так вы спасете и самого себя, и учеников, которые могли бы стать жертвой вашего профессионального выгорания.

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