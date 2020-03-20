2020-03-23T15:31:28+03:00
Общество

Это точно лучше носков! Россияне подарили друг другу почти 30 тысяч деревьев

В России набирает популярность традиция дарить друг другу на праздники саженцы деревьев
Анна ГЛАДКИХ
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Такой подарок будет радовать глаз и приносить пользу планете. Фото: shutterstock. comТакой подарок будет радовать глаз и приносить пользу планете. Фото: shutterstock. com
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Россияне стали делать близким людям подарки, которые будут радовать глаз и приносить пользу планете еще много десятилетий. Вместо никчемных сувениров, или банальных бытовых вещей близким людям теперь модно дарить саженцы елей и берез. Только за последний год россияне подарили друг другу уже почти 30 тысяч деревьев. Если эта тенденция сохранится, то уже очень скоро лесов в стране может стать гораздо больше.

Федеральный проект Posadiles заключается в том, что волонтеры предлагают дарить друзьям и коллегам вместо банальных сувениров или надоевших носков и бритв, сертификаты на посадку деревьев. Это не только экологично, но и учень удобно, ведь оформить такой сертификат можно прямо на сайте проекта. Кстати, за период с Новогодних праздников и до 8 марта в акции приняли участие уже 1 500 человек.

Активнее всего деревья дарили своим друзьям жители Москвы, Московской и ленинградской областей. Постепенно подключаются и жители других регионов. Все подаренные россиянами друг другу деревья в ближайшие два месяца посадят в Московской, Астраханской и Челябинской областях и в Башкирии.

Кстати, крупные компании тоже спешат подключиться к акции по посадке леса. Несколько крупных компаний уже несколько лет подряд проводит корпоративные посадки саженцев. Таким образом производители стремятся нивелировать углеродный след от произведенной или проданной продукции.

Такие посадки в ближайшее время начнутся в 14 регионах России. Таким образом всего этой весной по всей стране посадят более 500 тысяч деревьев

— Мы благодарим всех частных и корпоративных участников проекта за их вклад в восстановление российских лесов и приглашаем присоединиться к нему тех, кто ещё не сделал этот важный и осознанный шаг. Вплоть до конца мая каждый человек или компания, которая ощущает потребность в такой актуальной экологической инициативе, как посадка деревьев, может спонсировать саженцы и стать волонтером на посадках нашего проекта, — цитирует руководителя проекта «Посади лес» Марианну Мунтяну сайт “Открытые НКО”.

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