Сердце Белого Ключа: Как жители крошечного села спасли свою библиотеку

Село Белый Ключ в Ульяновской области совсем небольшое: осталось чуть больше 160 человек, 80 дворов… Настоящее сердце села - местная библиотека. Это единственный соцобъект, оставшийся в Белом ключе - здесь нет ни школы, ни детсада, ни клуба, ни даже почты. Но старинное здание библиотеки последний раз капитально ремонтировали еще в 70-х годах. Так и стоял этот белый домик, ветшая - пока за него не взялись неравнодушные люди.

В 2013 году активные жители Белого Ключа создали ТОС - территориальное общественное самоуправление.

- Село стояло без хозяина - и мы решили сами отстаивать свои интересы. И начало потихоньку меняться настроение в селе. В этом году появились первые дачники, - говорит председатель ТОС «Родина» Ольга Юдникова.

Зал библиотеки после ремонта Фото: предоставлены ТОС "Родина"

Жители своими силами благоустроили кладбище, поставили детскую площадку, автоматизировали водоснабжение, создали мемориал памяти 152 сельчан, погибших в Великую Отечественную войну. И начали обновлять библиотеку. Починили печь, местный художник расписал стены... А благодаря полученному президентскому гранту в здании удалось провести капитальный ремонт.

Местные жительницы сохраняют традиции вышивки Фото: предоставлены ТОС "Родина"

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Ольга Долгова, библиотекарь села Белый Ключ

В библиотеке работаю сколько себя помню, с 1982 года. Интерес к библиотеке у жителей был всегда. Но обидно мне, что мало осталось книг, перестали по подписке приходить периодические издания... А благодаря ТОСу в библиотеке несколько лет назад появился интернет, компьютер. Президентский грант, который смог получить ТОС, стал огромным подспорьем - многие даже не верили, что так наше село поддержали.

Сейчас есть игротека в библиотеке, дети занимаются рисованием, для взрослых - шахматы, обучение компьютеру. Проводим праздники для всего села, с конкурсами, выступлениями. И представляете: в 52 года я научилась вышивать крестиком - благодаря своим читательницам! Мы пошли по нашим бабушкам-мастерицам, переняли их опыт. Теперь по старинным образцам вышиваем свадебные рушники. Я стараюсь все занятия проводить так, чтобы увлечь жителей чтением. Причем если какие-то книги дети сейчас могут найти в интернете, то общение, воспитание с глазу на глаз - вот что важно!

В библиотеке всегда рады детям Фото: предоставлены ТОС "Родина"

КСТАТИ

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