Адвокат Леонид Ольшанский: Водителей разденут на баллах

Против таких штрафов уже выступили и премьер, и депутаты. Но оказалось, в этом кодексе зарыто и много других неприятных для граждан мер.

Известный юрист и вице-президент Движения автомобилистов России пришел на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), чтобы рассказать нам о них.

ОТ ГОРБАЧЕВА ДО ПУТИНА

- Зачем вообще России новый КоАП?

- Мнение многих юристов, журналистов, общественных деятелей, в том числе и мое: новый кодекс не нужен. Ныне действующий вымучивали больше 10 лет. Начали еще в разгар перестройки, решив кардинально изменить старый Административный кодекс РСФСР. В том числе отменить талоны предупреждений для водителей, дырки в них, накопительную систему штрафных баллов. Я участвовал в этом как член рабочей группы.

- И когда закончили эту работу?

- Уже когда Путин стал президентом. Он прислал свои замечания в проект нового кодекса - они касались налоговых глав, таможенных, экологических... По автомобильным у него замечаний не было. В итоге Госдума приняла в 2001 году нынешний КоАП.

- И чем он хорош?

- Главное - лишение любого специального права - то есть водителя, охотника, капитана воздушного судна, теплохода - только через суд. А инспектор ГАИ, охотинспектор или рыбинспектор может лишь подготовить материал и отослать его в суд.

- Но не может на дороге, на реке или в лесу забрать права или охотничий билет?

- Не может! А до этого кодекса начальник ГАИ в тиши своего кабинета лишал водительского удостоверения. Нынешний КоАП подобную практику запретил.

ПОПРАВКА МОЯ...

- Но ведь в Уголовный и в Гражданский кодексы поправки вносят регулярно.

- Да. И мы приветствуем сам факт внесения поправок. Но зачем менять сами кодексы?! Вот председатель Верховного суда Лебедев сказал, что нужно ввести такую главу, как «проступок». Много спорили, но ввели. Теперь, если первый раз немножко украл - есть штраф, но нет судимости. Хорошо. Но ради этого не пишут новый Уголовный кодекс!

- Это вы относите и к КоАПу?

- Да. Его же называют младшим братом Уголовного кодекса. Что гласит 55-я статья Конституции? Что права гражданина в исключительном случае могут быть ограничены только федеральным законом. Ну так и вносите поправки в закон через Госдуму, а не изобретайте новые кодексы!

- Чем он вам так не угодил?

- В проекте нового кодекса посягают на презумпцию невиновности. Например, если дорожная камера зафиксировала, что автомобиль проехал не так, то ответственность перекладывается не на совершившего это нарушение, а на заведомо невиновного - собственника автомобиля. Так образуется противоположный принцип - презумпция виновности.

Новый кодекс стал многотомным - поделен на административный и административно-процессуальный. Взяли и написали почти тысячу страниц. Прежде был вполовину меньше.

- Утяжелили за счет чего?

- Разрезали напополам и львиную долю репрессий спрятали в процессуальный кодекс.

- Что значит спрятали?

- Например, печально известные эвакуаторы и блокираторы. Если вы заикнетесь о них, вам скажут: нет, гражданин, вы малограмотный, это не наказание. Это - мера обеспечения. Вот ее и перебросили в процессуальную часть кодекса. Но суть-то одна: по любому поводу схватить автомобиль, а вернуть его можно лишь за плату.

Но самое важное - авторы нового Кодекса пишут: сократить количество составов, по которым решение принимает суд и арбитраж.

- Это что означает?

- Что половину дел будет решать начальник ГАИ или другого административного органа. То есть возвращается старая, еще советская практика.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОДИТЕЛЬ ПОД ПРЕССОМ

- А переэкзаменовка при возвращении прав?

- Мы ее уничтожили при работе над нынешним КоАПом и доказали сначала Верховному Совету, а потом Госдуме глупость повторной сдачи на права. Боролись с балльной системой. Ее упрямо возвращали в 1992 и 1997 годах. Но последние 23 года их не было.

- И теперь опять вернутся?

- Представители ГАИ много раз предлагали и сами, и через депутатов вернуться к балльной системе. Но балльная система нарушает принцип Конституции: за одно деяние дважды не наказывают. Водитель, как честный человек, заплатил штраф за нарушение. Чист? Нет, его по совокупности уже заплаченных штрафов хотят лишать права управления на год-полтора. Да плюс потом еще и третье наказание - переэкзаменовка. Как раньше начислялись баллы? Не пристегнулся ремнем безопасности - получи 1 балл. Проехал на красный свет - 3 балла. Выехал на встречку - 5 баллов. Набрал 15 баллов за год - лишение прав.

- То есть, если водитель до сих пор мог 10 раз за год превысить скорость и лишиться 5 или 10 тысяч рублей в виде штрафов, то скоро еще и - прощай, права?

- Из нового Административного кодекса хотят сделать аналог Уголовного. За повторное нарушение - более серьезное наказание. В новом Кодексе балльная система учета вообще страшная: 3 нарушения в течение года - уже лишение.

- Это не почва для взяток?

- Конечно. Если водитель видит, что у него уже два прокола, а сейчас он получит третий и останется без прав, то человек готов отдать любые деньги, лишь бы этого не было.

НЕ ГОНИ, НЕ ПАРКУЙСЯ

- В новом кодексе сильно увеличиваются штрафы за превышение скорости?

- Шестикратно! А если превышение более чем на 60 километров в час, то это уже лишение прав. Что неадекватно.

- В новом кодексе штрафы едины по стране?

- Нет. Предлагается дать регионам право вводить на своей территории повышенные штрафы. То есть вы поехали в Сочи и думаете, что за маленькое превышение скорости на курорте заплатите 1000 рублей. А вам возьмут и выпишут 3000. Система штрафов должна быть единой. Если мы с вами решим поехать на машине 10 тысяч километров до Магадана, то должны знать, что за проезд перекрестка на красный свет в Магадане нас накажут так же, как в Москве или Саратове.

- Но за нарушение правил парковки в столицах - Москве и Питере уже сегодня штрафуют жестче, чем в других городах...

- И это неправильно. Что сказал классик? Не может быть ни курской, ни рязанской законности, должна быть единая российская.

- Кто-то, кроме вас, выступает против новых штрафов?

- Конечно! Даже глава МВД Владимир Колокольцев открыто сказал журналистам, что штрафы сейчас повышать не нужно.

А вот что заявил глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников: «Проект нового кодекса усиливает репрессивные механизмы, что противоречит ориентирам, обозначенным президентом». Ну и премьер Михаил Мишустин уже высказался: «Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы».