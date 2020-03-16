А глаз - как у орла

Леонид Парфенов определил советский твист как «смену ихнего чуждого «йе-йе-йе-йе» на наше правильное «ла-ла-ла-лай». Магомаев был в стране единственным, кому удавалось совмещать. Со стажировки в «Ла Скала» он привез тонну песенок про ослика, мамму мию и 24 тысячи поцелуев, а итальянцы на всем Западе были нам роднее родных: беднота, коммунисты плюс естественное для азербайджанца родство южных темпераментов. А уж прицепом к бэлла-чао и бэлла-бамбино шли и Синатра с Beatles: «ла-ла-ла-лай» с «йе-йе-йе-йе» могли у него соседствовать не только в одном концерте, но даже в одном припеве - как у Трубадура с Ослом в первом советском рок-мюзикле «Бременские музыканты» (не все знают, что в сиквеле «По следам…» пел уже не Анофриев, а Магомаев). На фоне общей неласковости к иноязычному репертуару у певца СССР были особые, «шаляпинские» права.

Знойный брюнет. Жена - селебрити. Характер - золото. Лапа - мохнатей некуда: глава Азербайджана Гейдар Алиев, учитывая двадцатилетнюю службу в верхушке азербайджанского КГБ (командовал комитетом он только два года, а предыдущие был начальником и замом бакинского горотдела), был в состоянии отвести от протеже гнев любого уровня.

Из закрытой страны - много и со вкусом ездил. При ограничительной финансовой дисциплине - прилично зарабатывал. Среди всеобщего скромного гардероба - одевался сущим цыганским бароном: белые тройки, распашная шаляпинская шуба под бабочку, вспененные сорочки с жабо. Публика млела: на советской эстраде он один испытывал зримое удовольствие от вокала да к тому же обращал все лирические откровения прямо в зал: «Ты моя мелодия», «А я одной тобой любуюсь», волнуя сердца осоловелых слушательниц. И зависть к нему не липла: мальчик с золотой ложкой во рту в 2 года стал сиротой и полжизни искал могилу отца: сержант Магомаев погиб в Берлине за две недели до конца войны, и все знали, что песня «На земле чужой умирал солдат» - про папу. Глянцевый удачник был такой же, как миллионы ровесников, военной безотцовщиной. У него, как и у них, было все на свете хорошо - как отцы хотели.

Биографии звезд снимаются о том, как все на свете плохо, - иначе сюжет не завяжется. Сценарии таких картин (без исключения) пишут женщины, которым всегда хочется нравиться, а особенно иностранцам, а особенно в Париже. Поэтому стержнем любой истории будет заманчивое предложение заграничного импресарио и козни советской власти. Фраза «Концерт в Калуге, а в августе концерт в Париже» ясно отражает чувства автора к городу Калуге. Девочки хотят в Париж и на месте глупых народных артистов ни за что бы не сплоховали. Половина сценаристок родом с Украины - ну, вы поняли.

Автор сценария Нина Шулика родилась в Ужгороде, и удача полюбила ее, как Магомаева, за талант и энергию. В 23 нашла себя в Киеве, в 30 в Москве, и вот уже ее сочинения ставят такие зубры нового мира, как Прыгунов и Тюрин. События, как водится, вертятся вокруг дурацкого концерта в Ростове, где артист в обход правил получил тройную ставку, а органы взъелись, а французы предложили ангажемент, и было о чем задуматься.

Что способна придумать о московских интригах советских времен уроженка Ужгорода, приблизительно ясно. Замминистра культуры у нее, копая под Фурцеву, лично устраивает побег Магомаеву через злую завистницу Нору Кароль. Потом шипит, что тройная оплата понадобилась тому для первичного обзаведения за границей. Сколько стоил в Париже советский рубль, сценаристке так никто и не объяснил, а Прыгунов с Тюриным сняли, как написано. Чтобы дать Фурцевой лишний раз докопаться до внешнего вида и показать узость мышления совков, Магомаев записывает клип «Синяя вечность» в белых брюках, а не в черном, как на самом деле, - в чем любой волен убедиться сам. Дальше все по напрыганной колее. Гамлетовские переживания чекистов, сбежит или не сбежит. Фраза «Головой ответишь», без которой не обойдется ни один такой фильм еще лет 20. Один на всю Москву ресторан, где новая избранница маэстро непременно столкнется со старой.

При этом артист Бикович здорово похож на Магомаева и передает его концертную пластику идеально. Вставные вокальные номера с зонтиками и кордебалетом - отдых души. Выбор Ильи Резника на роль Алиева безупречен - оба похожи на старых мафиози с перстнями (его б еще постричь, кадровый генерал КГБ с резниковской гривой - это что-то). Поэтому к авторам остается один-единственный вопрос: когда наконец сценаристки из Ужгорода съедут уже в свой Париж? Уси.

«МАГОМАЕВ», 2020 год.

Реж.: Роман Прыгунов, Дмитрий Тюрин.

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