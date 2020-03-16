Сила защитника: какие анализы нужно сдавать мужчинам

Какие лабораторные исследования рекомендуется регулярно сдавать мужчинам, чтобы не пропустить начало самых распространенных у сильного пола болезней? Разбираемся вместе со старшим врачом-терапевтом Лаборатории «Гемотест» Анастасией Тхакаховой.

Мнение о том, что мужчины уделяют своему здоровью намного меньше внимания, чем женщины – не миф. Часто именно из-за этого у мужчин после 40 лет обнаруживаются хронические заболевания, предупредить и остановить которые можно было намного раньше – при помощи своевременных профилактических обследований. Базовые программы профилактики не слишком сильно различаются для представителей разных полов: риски сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета схожи и у мужчин, и у женщин. Тем не менее, контролировать стоит и некоторые специфические показатели – с поправкой на пол и возраст.

Холестерин

Уже среди 45-летних мужчин риски сердечно-сосудистых заболеваний – в первую очередь инфарктов и инсультов – занимают первое место: с ними связано более трети всех смертей. Начиная с 50 лет, они повышаются еще сильнее. Чаще всего такие болезни формируются из-за нарушений липидного обмена: неправильного соотношения «хорошего» и «плохого» холестерина (липопротеинов высокой и низкой плотности), обусловленного неправильным питанием и отсутствием регулярной физической нагрузки. Накапливаясь в крови, «плохие» фракции липидов оседают в стенках сосудов и приводят к атеросклерозу – появлению бляшек, которые суживают просветы сосудов и ухудшают кровоснабжение. Дополнительные факторы риска – курение и злоупотребление алкоголем.

Проверять уровень холестерина и его фракций мужчинам рекомендуется каждые 5 лет, а после 40 лет – ежегодно. При этом стремиться полностью избавиться от этого вещества не нужно: сам по себе холестерин – важный элемент мужского здоровья, который необходим в том числе для производства гормонов – тестостерона и кортизола.

Глюкоза

Один из самых известных анализов (уровень глюкозы натощак) нужен для профилактики сахарного диабета и выявления преддабета – состояния, которое предшествует болезни и может быть «откачено» назад. По оценкам специалистов Минздрава РФ, половина людей со стабильно повышенным уровнем глюкозы не знают о своем состоянии: в то время, когда он уже начинает вредить здоровью, они просто не могут принять меры. Анализ на уровень глюкозы нужно раз в год сдавать и мужчинам, и женщинам – особенно важно контролировать его тем, кто неправильно питается, не занимается спортом и вообще мало двигается (особенно если это сочетается с лишним весом или ожирением) и регулярно подвергается стрессам.

Лютеинизирующий гормон

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) синтезируется в гипофизе, он нужен для стимуляции выработки половых гормонов. У мужчин ЛГ контролирует производство самого «мужского» гормона – тестостерона. Когда концентрация тестостерона в крови увеличивается, выброс ЛГ снижается, а когда тестостерона недостаточно, уровень ЛГ снова растет. Контролировать этот показатель важно, так как недостаток гормона может привести к уменьшению количества сперматозоидов и бесплодию, а избыток поможет врачу вовремя заподозрить некоторые опасные заболевания: например, атрофию яичек или аденому гипофиза.

Тестостерон

Тестостерон — главный половой гормон мужчин, который отвечает за половое созревание и регулирует способность к зачатию. Анализ на тестостерон помогает выявить риски мужского бесплодия, эректильной дисфункции, диабета и других заболеваний, поэтому этот показатель рекомендуется контролировать в любом возрасте. Главное – помнить, что после 30 лет уровень гормона обычно начинает снижаться естественным путем (в среднем на 1% в год), и оценивать результаты исследования, исходя из референсных значений для своей возрастной группы.

ПСА (простатический специфический антиген)

Рак простаты – одно из наиболее распространенных злокачественных заболеваний у мужчин: ежегодно в мире регистрируется более полумиллиона новых случаев. Обычно эта болезнь развивается после 50 лет и протекает по-разному: у рака предстательной железы есть и очень агрессивные формы, и гораздо более мягкие, которые не требуют ни сложного лечения, ни хирургических вмешательств.

ПСА – онкомаркер, ассоциированный с раком предстательной железы. Его концентрация в крови может повышаться не только при развитии злокачественной опухоли, но и, например, при воспалительных процессах, поэтому к этому анализу должны быть показания. Минздрав РФ включил анализ на ПСА в программу диспансеризации для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. Чаще сдавать его нужно мужчинам из группы высокого риска: с выявленными наследственными мутациями генов BRCA1 и BRCA2 или синдромом Линча, случаями рака простаты, диагностированного у близких родственников, особенно в молодом возрасте.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»