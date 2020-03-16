2020-03-15T13:46:50+03:00
Здоровье

Сила защитника: какие анализы нужно сдавать мужчинам

Не тестостероном единым
Поделиться:
Изменить размер текста:

Какие лабораторные исследования рекомендуется регулярно сдавать мужчинам, чтобы не пропустить начало самых распространенных у сильного пола болезней? Разбираемся вместе со старшим врачом-терапевтом Лаборатории «Гемотест» Анастасией Тхакаховой.

Мнение о том, что мужчины уделяют своему здоровью намного меньше внимания, чем женщины – не миф. Часто именно из-за этого у мужчин после 40 лет обнаруживаются хронические заболевания, предупредить и остановить которые можно было намного раньше – при помощи своевременных профилактических обследований. Базовые программы профилактики не слишком сильно различаются для представителей разных полов: риски сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета схожи и у мужчин, и у женщин. Тем не менее, контролировать стоит и некоторые специфические показатели – с поправкой на пол и возраст.

Холестерин

Уже среди 45-летних мужчин риски сердечно-сосудистых заболеваний – в первую очередь инфарктов и инсультов – занимают первое место: с ними связано более трети всех смертей. Начиная с 50 лет, они повышаются еще сильнее. Чаще всего такие болезни формируются из-за нарушений липидного обмена: неправильного соотношения «хорошего» и «плохого» холестерина (липопротеинов высокой и низкой плотности), обусловленного неправильным питанием и отсутствием регулярной физической нагрузки. Накапливаясь в крови, «плохие» фракции липидов оседают в стенках сосудов и приводят к атеросклерозу – появлению бляшек, которые суживают просветы сосудов и ухудшают кровоснабжение. Дополнительные факторы риска – курение и злоупотребление алкоголем.

Проверять уровень холестерина и его фракций мужчинам рекомендуется каждые 5 лет, а после 40 лет – ежегодно. При этом стремиться полностью избавиться от этого вещества не нужно: сам по себе холестерин – важный элемент мужского здоровья, который необходим в том числе для производства гормонов – тестостерона и кортизола.

Глюкоза

Один из самых известных анализов (уровень глюкозы натощак) нужен для профилактики сахарного диабета и выявления преддабета – состояния, которое предшествует болезни и может быть «откачено» назад. По оценкам специалистов Минздрава РФ, половина людей со стабильно повышенным уровнем глюкозы не знают о своем состоянии: в то время, когда он уже начинает вредить здоровью, они просто не могут принять меры. Анализ на уровень глюкозы нужно раз в год сдавать и мужчинам, и женщинам – особенно важно контролировать его тем, кто неправильно питается, не занимается спортом и вообще мало двигается (особенно если это сочетается с лишним весом или ожирением) и регулярно подвергается стрессам.

Лютеинизирующий гормон

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) синтезируется в гипофизе, он нужен для стимуляции выработки половых гормонов. У мужчин ЛГ контролирует производство самого «мужского» гормона – тестостерона. Когда концентрация тестостерона в крови увеличивается, выброс ЛГ снижается, а когда тестостерона недостаточно, уровень ЛГ снова растет. Контролировать этот показатель важно, так как недостаток гормона может привести к уменьшению количества сперматозоидов и бесплодию, а избыток поможет врачу вовремя заподозрить некоторые опасные заболевания: например, атрофию яичек или аденому гипофиза.

Тестостерон

Тестостерон — главный половой гормон мужчин, который отвечает за половое созревание и регулирует способность к зачатию. Анализ на тестостерон помогает выявить риски мужского бесплодия, эректильной дисфункции, диабета и других заболеваний, поэтому этот показатель рекомендуется контролировать в любом возрасте. Главное – помнить, что после 30 лет уровень гормона обычно начинает снижаться естественным путем (в среднем на 1% в год), и оценивать результаты исследования, исходя из референсных значений для своей возрастной группы.

ПСА (простатический специфический антиген)

Рак простаты – одно из наиболее распространенных злокачественных заболеваний у мужчин: ежегодно в мире регистрируется более полумиллиона новых случаев. Обычно эта болезнь развивается после 50 лет и протекает по-разному: у рака предстательной железы есть и очень агрессивные формы, и гораздо более мягкие, которые не требуют ни сложного лечения, ни хирургических вмешательств.

ПСА – онкомаркер, ассоциированный с раком предстательной железы. Его концентрация в крови может повышаться не только при развитии злокачественной опухоли, но и, например, при воспалительных процессах, поэтому к этому анализу должны быть показания. Минздрав РФ включил анализ на ПСА в программу диспансеризации для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. Чаще сдавать его нужно мужчинам из группы высокого риска: с выявленными наследственными мутациями генов BRCA1 и BRCA2 или синдромом Линча, случаями рака простаты, диагностированного у близких родственников, особенно в молодом возрасте.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лейкемия у Олега Тинькова: почему бизнесменов и политиков часто настигает рак
От онкоболезней страдали Стив Джобс, Иосиф Кобзон, Раиса Горбачева и другие известные общественные деятели. Есть у них что-то общее, повышающее риск развития опухолей, об этом мы поговорили с врачом-онкологом.
XII научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»
7 апреля 2020 года в Центре международной торговли пройдет главная отраслевая научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»
Гомеопатия: что внутри?
На днях прогремела очередная новость о том, что академик «раскрыл» состав гомеопатических препаратов. Мы приобрели несколько гомеопатических препаратов, изучили их упаковки и попросили эксперта-фармаколога – Светлану Талашову ответить на вопросы
Приоритеты кадровой политики в современной фарминдустрии
Новые времена с его вызовами и угрозами - вирусными эпидемиями, сложностями в международной политике, - требуют профессионалов высокого уровня, способных эффективно и качественно решать сложные задачи
Без сокращения калорий не обойтись: эксперты рассказали, почему 10 тысяч шагов в день не гарантируют похудение
Недавние исследования опровергли пользу популярной рекомендации для тех, кто хочет сбросить вес. «КП» обратилась за разъяснениями и советами к специалистам
Гомеопатия: что внутри?
На днях прогремела очередная новость о том, что академик «раскрыл» состав гомеопатических препаратов. Мы приобрели несколько гомеопатических препаратов, изучили их упаковки и попросили эксперта-фармаколога – Светлану Талашову ответить на вопросы
Новости 24
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса: Трамп назвал это "замечательным событием"
Названы регионы России, где пользуются спросом самогонные аппараты
Немецкие разработчики лекарства от коронавируса отрицают, что Трамп пытался их переманить
Украинского бойца затравили в соцсетях за фото с российским флагом после победы
В Турции закрывают бары и ночные клубы из-за коронавируса
"Отложил до лучших времен": Валерий Леонтьев отменил концерты в Подмосковье из-за коронавируса
Единственная страна ЕС без коронавируса, Черногория, закрывает въезд иностранцам
Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5 400
В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
Федерация футбола Италии предложит перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Собянин возглавит рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса
МВД Украины предложило наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина по COVID-19
Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19
Германия с 16 марта собирается закрыть границы с рядом европейских стран
Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение
Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин Венесуэлы
Из-за коронавируса в итальснкой Ломбардии не хватает мест в реанимации