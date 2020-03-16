2020-03-16T11:29:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге объявили финалистов конкурса «Учитель будущего» от Уральского федерального округа

В Екатеринбурге подвели итоги полуфинала профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Ульяна КИРЬЯНОВА
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Команды Уральского федерального округа, прошедшие в финал конкурса. Автор фото: Анна БАХТИНАКоманды Уральского федерального округа, прошедшие в финал конкурса. Автор фото: Анна БАХТИНА
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Он проходил в течение 3 дней и определил 13 лучших команд, которым теперь предстоит встретиться в финале.

С 6 по 8 марта Уральский государственный педагогический университет собрал 51 талантливую команду учителей, а также 2 команды студентов старших курсов УрГПУ. Шесть регионов Уральского федерального округа были представлены 153 учителями, которые на протяжении нескольких дней знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: 4 команды Свердловской области, 3 команды из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, по 2 команды от Тюменской и Челябинской областей, а также по одной команде от Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Испытания, которые нужно было пройти конкурсантам, были организованы в формате «педагогического триатлона». Он включал в себя педагогические дебаты, кейс-игру и методический конструктор, где участникам предлагалось разработать технологию межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса.

Среди команд, вышедших в финал конкурса, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88» г. Тюмень. «Впечатления, конечно, грандиозные. Я считаю, что мероприятие, и с точки зрения организации, и по насыщенности, темпераменту, очень интересное. По любой теме ты постоянно в движении, задействованы все. Это очень полезно», – поделился впечатлениями от конкурса учитель физики Игорь Гусев.

Челябинскую область в финале представят 2 команды. Одна из них – учителя МОУ «СОШ № 7» Копейского городского округа. «Мы счастливы! Мы к этому шли и очень хотели победить. Мы старались сделать для этого всё, что от нас зависело, и даже больше!» – поделилась первыми впечатлениями от итогов учитель начальных классов Юлия Демова.

«А мне хочется сказать только одно прилагательное для этого конкурса - он настоящий! Он самый что ни на есть настоящий, он не подменяет понятия и задачи, а даёт то, что практически пригодится в школе. Учителям нужна перезагрузка», – считает учитель начальных классов Виктория Рюб.

Свердловскую область в финале представят 4 команды, в их числе учителя МАОУ - Гимназия № 47 г. Екатеринбург. Учитель английского и немецкого языков Анастасия Бирюкова рассказала о своих ощущениях: «Когда назвали нашу команду, мы испытали огромное волнение, радость, мы очень хотели попасть в финал и упорно шли к этому. Сейчас, когда мы достигли своей цели, можно расслабиться и выдохнуть, снять напряжение и просто радоваться».

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он напомнил, что одна из основных задач конкурса – формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники: «Вне зависимости от того, кто станет победителем, у нас не будет проигравших. Уверен, что те дружеские контакты, ту атмосферу совместного творчества и взаимной поддержки, которую вам удалось создать на конкурсных испытаниях, вы сохраните и продолжите общение и обмен идеями и решениями в будущем».

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

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