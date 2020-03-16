В Петербурге лошади, спасенные от уличного проката и бойни, работают терапевтами для детей

ПОНИ ФАНЯ И МАЛЬЧИК АНДРЕЙ

Белоснежная пони Фаня робко шагает по загону. Подходит ближе и утыкается мокрым носом в руку. Глаза! Какие у Фани глаза! Так все говорят, кто приходит в «СвободаЦентр» знакомиться с этой лошадкой. С очень непростой судьбой.

Долгое время Фаня была обычным развлечением для городского проката. На своей маленькой спине пони прокатила сотни детей и даже взрослых. Фаня усердно трудилась и в жару, и в холод, но как только стала слабеть, стала ненужной. Большинство таких «списанных со счетов» лошадок попадают прямиком на мясобойню, но Фане крупно повезло – бывший хозяин отдал ее волонтерам «СвободаЦентра». Теперь пони живет счастливо в своем новом доме: много гуляет, хорошо питается, и помогает детям – в гости к лошадке приезжают ребята с инвалидностью, мальчишки и девчонки из детских домов, а также усыновленные дети. Именно они стали первыми посетителями необычного хорс-урока с Феофанией. Андрей и его брат Витя пришли на занятие со своей приемной мамой Сашей. Александра – владелица интернет-портала по психологии, поэтому она прекрасно понимала, насколько важны такие встречи, и какие внутренние проблемы они могут вскрыть.

Андрей, Витя, и их мама Саша знакомятся с пони Фаней. Фото: БФ «Я свободен».

— Спустя четыре года жизни в любящей семье на хорс-уроке в «СвободаЦентре» на вопрос: «Чем можно помочь Фане поскорее привыкнуть и успокоиться»? мой старший сын Андрей быстро выпалил рецепт: «Не ходи на работу, будь с ней много времени, корми вкусненьким, читай ей книжки! Надо быть рядом! И терпеть, если она ведёт себя плохо, не ругать!» — рассказывает порталу «Открытые НКО» Саша Скробан. — Это был такой важный опыт для всех нас, мы увидели, что даже если это не озвучивается, то тревога все равно есть, и с ней нужно работать. С бессловесными (=беззащитными, зависящими от взрослых людей) животными детям легко себя ассоциировать, особенно, если есть общая боль. Дети считывают сообщения от лошадок, переживших жестокое обращение и разрыв привязанности, и понимают, что они в этом не одиноки, и что это не конец. Что в мире есть любовь и добро, и это наш спасительный инструмент. И что пострадавший когда-то, но получивший помощь и исцелившийся, может быть успешен и помогать другим, быть нужным и большим.

ГОРОДСКОЙ ПРОКАТ – ГЛУПАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЗАБАВА

«СвободаЦентр» — это проект фонда помощи бездомным животным «Я свободен». Здесь лошадям, пострадавшим от рук человека, дают шанс начать новую жизнь.

— Если ты живешь в Петербурге, встречи с лошадьми неизбежны, — рассказывает порталу «Открытые НКО» директор фонда Ольга Ватомская. — Они повсюду: туристические экипажи, пони у городского планетария и всадники на ночном Невском проспекте. С возрастом я начала понимать, что так называемый городской прокат — это не самый гуманный способ общения с этими прекрасными животными. Начала сравнивать состояние петербургских лошадок и режим их работы с лошадьми в Риме, Праге и других европейских городах, углубляться в этот вопрос, искать экспертов. И мне стало совершенно очевидно: аргументов в пользу городского проката просто нет. Природа отпускает лошади 40 лет жизни. А на улице она не проживет и десяти. И если бы в этом была жизненная необходимость! Это глупая, человеческая забава в чистом виде.

Белоснежная лошадка Фаня и директор фонда «Я свободен» Ольга Ватомская. Фото: БФ «Я свободен»

За время существования Фонда активистам удалось вытащить из рук горе-предпринимателей сотни различных некрупных животных. Среди них были и те, кто развлекал публику на городских улицах. Проблему уличного проката Фонд начал решать совместно с городскими властями, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Как известно, городские «покатушки» – это последняя ступенька, на которую опускаются лошади, разбитые в спорте. Если нет проката, бывшие спортсмены отправляются на убой. Поэтому в «СвободаЦентре» живут лошади, снятые с крюков мясника и изъятые из проката животные. В их числе конь Ливерпуль – несостоявшийся бутерброд с колбасой из конины, выкупленный с мясо-кумысного производства жеребенок, и лучший представитель башкирской породы лошадей – конь Ацтек. Они никогда не знали тепла человеческих рук и заботы, и так непросто было волонтерам снова научить их доверять людям. Сначала игогошки отказывались есть, пить и общаться. Но сейчас оттаяли. Ливерпуль распробовал сахар, сушки и морковку, а у Ацтека появилось любимое лакомство – грецкий орех. Они уже гуляют в табуне, дают себя чистить и с удовольствием целуются.

Стоит отметить, что «СвободаЦентр» — это продолжение крупной федеральной программы Фонда «Я свободен». Несколько лет собак из приютов превращали в терапевтов, а их новых хозяев — в волонтёров фонда. Собаки из фонда служат на благо человека во всех уголках страны: в школах, хосписах, домах престарелых. Лошади также продолжили эту прекрасную историю. Дети смогут приехать в «СвободаЦентр», чтобы пообщаться с животными, пройти терапию, почитать любимую книгу рыжему пони. Пока, правда, у лошадок и волонтеров нет своего дома. Но он скоро появится.

За время существования Фонда активистам удалось вытащить из рук горе-предпринимателей сотни различных некрупных животных Фото: БФ «Я свободен».

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Сейчас у «СвободаЦентра» 5 подопечных, все они живут в арендованной конюшне. С ними ежедневно работают специалисты. Содержание одной лошади обходится Фонду в 20-25 тысяч рублей в месяц. Затраты будут значительно меньше, когда центр переедет в свой собственный «дом».

— Мы уже начали подготовку к строительству реабилитационного центра для лошадей в Ленинградской области, а также специального класса для гуманной педагогики на базе центра, — делится подробностями Ольга Ватомская. — Благодаря Правительству Ленинградской области, личному участию губернатора и отзывчивости главы Нежновского сельского поселения Александра Сергеевича Жадана, мы, наконец, получили возможность построить Центр. Первый блок «СвободаЦентра» рассчитан на 20 животных: 16 регулярных жильцов и 4 временных, которым активисты центра будут подыскивать теплый дом и любящую семью.

В фонде у лошадок начинается новая, счастливая жизнь. Фото: БФ «Я свободен».

Но в первую очередь, говорят волонтеры, этот центр они строят для детей, и тех взрослых, кому нужна помощь. И сейчас не жалеют сил и средств на обучение четвероногих педагогов.

— Мы знаем, что если нам получится вдохновить одного, то этот один научит тысячи детей, которые будут менять мир! Мы строим «СвободаЦентр» не только для того, чтобы спасать от смерти прекрасных животных. Мы создаем его, чтобы исцелять любовью.

В объединении реабилитационного центра для животных и класса гуманной педагогики для детей и подростков и заключается инновация проекта. Центр расположится в живописном лесу недалеко от Санкт-Петербурга — на территории площадью около 5 гектаров появятся постройки для животных и помещение, куда можно будет приехать на познавательные занятия в любое время года. Все уроки будут бесплатными. Открытие запланировано на сентябрь 2022 года.

Подопечные «СвободаЦентра». Фото: БФ «Я свободен».

КАК ПОМОЧЬ ФОНДУ

Все средства, собранные фондом на проект «СвободаЦентра» идут на корма животным и оплату услуг берейтора (специалист по обучению лошадей – прим.авт). Последняя статья расходов очень важна, поскольку лошади центра обучаются выполнять терапевтические функции, и помогать детям.

О том, как помочь подопечным фонда вы можете узнать, пройдя по ссылке.

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