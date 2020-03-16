В Музее Победы на Поклонной горе можно будет увидеть первые часы войны

Бронемашина БА-3 30-х годов пока без башни. Та лежит рядом, целясь пушкой в холст с наступающими фашистами. Чуть позади художники тщательно выводят запекшуюся на штукатурке кровь. Это стены Брестской крепости, испещренные выбоинами от пуль и осколков. Их частички художники группы «Невский Баталист» строят в зале Музея Победы уже несколько месяцев.

Панорама Брестской крепости расположится в нескольких залах и станет частью масштабной экспозиции «Подвиг народа». Кроме нее, здесь будут экспозиции об эвакуации заводов в тыл, полевой госпиталь, партизанский отряд, разграбленный Новгород 1944 года и даже студия диктора Левитана.

На какой-то миг кажется, что художники пытаются облагородить какое-то заброшенное здание.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Группа «Невский баталист» - художники из Санкт-Петербурга во главе с Дмитрием Поштаренко — специализируется на создании панорам и диорам, посвященных Великой Отечественной войне. В Музее Победы работают над залами о Брестской крепости и Новгороде. При этом в Брестской крепости художники сосредоточились на первых часах войны, а также о судьбе гражданских, оказавшихся в казармах и подвалах. Вот целая семья бежит от взрыва сзади. А вот солдат передает котелок воды в окно, а сам падает, сраженный пулей в стену. А вот наступающие немцы — гигантские холсты расписываются прямо здесь, на месте.

- В крепости мирная жизнь превратилась в ужас войны практически в одночасье, - говорит специалист по экспозиционно-выставочной деятельности группы «Невский баталист» Ульяна Мазурова, - Каждый занимал оборону там, где стоял, образовалось множество очагов обороны. Они, эти очаги, были по всей крепости. О каких-то мы до сих пор ничего не знаем, потому что некому рассказать. Например, немцы упоминают о случаях сопротивления на южном и западном островах. Но там никто не выжил. О других очагах больше информации. Например, участок, где сражались командир обороны одного из участков Цитадели Иван Зубачев и комиссар Ефим Фомин в Цитадели. Но единого штаба, центра обороны крепости не было.

Художники стараются максимально придерживаться реальных событий, местности, интерьеров.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

На какой-то миг кажется, что художники пытаются облагородить какое-то заброшенное здание. Но и стены, и куски цемента, и грязь - все это плод творчества художников. Обстановка тщательно продумана. Вот, например, в зале «Новгород» на полу лежат скульптуры памятника «Тысячелетию России». Все правильно, они так и лежали в снегу, когда в 1944 году наши войска освободили в город. Фашисты пытались вывезти весь памятник по частям. Но не успели.

«Подвиг народа» раскинется на 3 тысячах квадратных метров и откроется к 75-летию Победы. А пока то, что здесь будет, можно только вообразить. Художники стараются максимально придерживаться реальных событий, местности, интерьеров. Но соблюсти документальную точность невозможно, это понимают все. Главное - создать трехмерный образ, который поможет почувствовать, каково на самом деле было людям в те первые часы катастрофы.

Панорама Брестской крепости расположится в нескольких залах и станет частью масштабной экспозиции «Подвиг народа».Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Раз наша главная тема — гражданские в крепости, значит временной отрезок — именно 22 июня, - продолжает Ульяна. - Ведь большинство гражданских были внутри только до 23 июня. А потом немцы дали им возможность сдаться. Фашисты чередовали массированные обстрелы с периодами тишины. И в тихий период вещали по громкоговорителям:

«Сдавайтесь, мы гарантируем жизнь». И решением большинства гражданских собрали и вывели. А в первый день гражданские прятались в подвалах и закутках, кто-то помогал обороняющимся, подростки искали боеприпасы, продукты, перевязывали раненых.

Выйти из цитадели удалось далеко не всем гражданским. Одна из комнат панорамы станет кусочком подвала, где позже была обнаружена знаменитая надпись «Умираем не срамя».

Она появится здесь вместе со скульптурой ослабевшего бойца, ее выводящего. У оказавшихся в этом подвале, была, наверное, самая трагическая судьба. Там были раненые, женщины, дети. 23 июня взрывом обрушило перекрытия, выходы завалило. Люди не смогли выбраться и погибли.

Впрочем, и для фашистов первые часы и даже дни не были легкими. Например, войдя в Цитадель, враги оказались в окружении, из которого выбрались с большим трудам.

- Они вошли, когда бойцы в казармах только приходили в себя, - говорит Ульяна. - А потом наши сумели организоваться и дали отпор штурмовым группам. Это удивительно: уже в первые часы немцы сами оказались в окружении. И были там до 24 июня. Ситуация для этих фашистов была достаточно тяжелая. Они не могли выйти и попадали под обстрел - и наших войск, и своих.

На какой-то миг кажется, что художники пытаются облагородить какое-то заброшенное здание. Но и стены, и куски цемента, и грязь - все это плод творчества художников.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

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ФИЛЬМЫ ДЛЯ «ПОДВИГА НАРОДА» СНИМАЕТ ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ

«Подвиг Народа» - масштабный проект, которому нет аналогов в отечественной музейной практике. Сочетание уникальных экспонатов, спецэффектов и декораций погрузит посетителей в атмосферу военного времени. Они не просто узнают исторические факты, но и эмоционально прочувствуют события того далекого времени.

Как рассказали «КП» в пресс-службе Музея Победы, экспозиция будет включать около 7 тысяч экспонатов, а также современные мультимедийные комплексы. В обновленном музейном пространстве представят вклад в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны.

Отдельные пространства будут посвящены эвакуации предприятий на восток страны, спасению культурных ценностей, работе лучших умов Советского Союза над передовыми открытиями и изобретениями. Здесь можно будет увидеть студию, откуда Юрий Левитан читал сводки Совинформбюро. Благодаря трехмерным проекциям одна из зон экспозиции погрузит посетителей в атмосферу кабинета Иосифа Сталина и покажет, как принимались судьбоносные для страны решения. И, конечно, Музей не обойдет одну из самых эмоционально сложных тем — концентрационные лагеря.

Эффект «погружения» будет достигаться аудио- и визуальными решениями. Например, с помощью фильмов-реконструкций событий, которые будут демонстрироваться на стенах экспозиционного пространства. Серия таких фильмов сейчас специально снимается по заказу Музея Игорем Угольниковым.

В трехмерных панорамах также развернется Исторический театр. Актеры в аутентичных образах познакомят гостей с бытом военной поры и покажут фрагменты исторических событий, представленных в новой экспозиции.