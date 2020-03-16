Тарифы на сотовую связь вырастут на 20% из-за «бесплатных» сайтов

Проект «Доступный интернет» Владимир Путин анонсировал еще в своем послании Федеральному собранию в январе. Бесплатный доступ к социально значимым онлайн-сервисам россияне должны были получить еще 1 марта, но процесс затянулся.

Если бы речь шла о том, чтобы не брать деньги за заходы на сайт Госуслуг или, скажем, портала мэра Москвы, никаких проблем бы не было. Но планы гораздо более амбициозные.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максута Шадаева, в перечень бесплатных для народа сервисов вместе с госсайтами должны войти о социальные сети, и мессенджеры, и даже приложения по доставке еды.

- То есть все, что нужно в повседневной жизни, чем люди часто пользуются, - обобщил министр.

Поясним, что за вход на такие порталы и сейчас деньги никто не берет. Речь о том, чтобы не считать интернет-трафик, потраченный на этих сайтах. А уже за него абоненты платят каждый месяц.

Операторы «большой четверки» (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2) и интернет-компании изучили предложение властей и выставили счет — 150 млрд рублей и соцсети с Госуслугами будут для народа бесплатными. Деньги они хотели получить через налоговые льготы или вычеты, на Минцифраз платить отказывается. Созданная рабочая группа комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ предупредила, что операторы вынуждены будут покрывать расходы за счет абонентов.

По мнению экспертов, желание операторов связи получить компенсации оправдано, ведь существенная часть трафика приходится на популярные сайты. Если бы речь шла только о Госуслугах, денег бы никто требовать не стал.

- Операторы каждый год два-три раза проводят «корректировку тарифов» - это завуалированное повышение стоимости услуг связи, - говорит руководитель агентства Content Review Сергей Половников. - Повышение не коснется тех, у кого самые дешевые тарифы. Тех, кто пользуется средними и дорогими тарифами, ждет минимум две волны 5-10% повышения, что в совокупности даст прирост к стоимости услуг связи примерно 20%, а возможно и больше.

Эксперт добавил, что ни в одной стране мира нет бесплатного доступа на социальные сайты. Но идея могла бы быть хорошей в случае, если государство согласилось компенсировать затраты на это. Второй вариант - создание бесплатных государственных социальных ресурсов, таких как электронная почта, социальная сеть. Это можно сделать на базе уже имеющегося поисковика «Спутник».