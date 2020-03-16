Как внедрение обязательной маркировки скажется на потребителе?

Спикерами круглого стола выступили:

- Мария Баченина, ведущая программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда»;

- Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы РФ VII созыва, глава экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости, председатель партии «Гражданская Платформа».

- Екатерина Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков;

- Максим Новиков, член президиума ассоциации "НП "ОПОРА", председатель комиссии "ОПОРЫ РОССИИ" по развитию индустрии безалкогольных напитков.

Приглашенные эксперты и гости обсудили, в чём суть обязательной маркировки и что ждать бизнесу

Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы РФ VII созыва, глава экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости, председатель партии «Гражданская Платформа» рассказал, что обязательная маркировка введена давно (ЕГАИС, ГИС). На сегодняшний день, те маркировки, которые начинались с шуб, с фармацевтических товаров, ветеринарных лекарственных средств и .т.д. – они действуют и в части обязательной электронной маркировки. Плюсы в этом абсолютно точно есть: борьба с фальсификатом (уверенность в продукции, соответствии ее качества, которое обозначено, информированность покупателя (возможность посмотреть, прочесть, проследить путь товара). Минусы: за все это платит производитель и именно на него, на предпринимателя, ложится ответственность за соблюдение, ввод. Естественно, это дополнительные расходы, поэтому, наш совет (экспертный совет Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости) выступил с инициативой. Если государство делает какие-либо нововведения и обязательства для бизнеса – необходимо субсидировать, поддерживать бизнес.

Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы РФ VII созыва, глава экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости, председатель партии «Гражданская Платформа».

Екатерина Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков отметила, что, безусловно, оптимизация – положительный процесс. Однако, существует уже достаточно механизмов и не всем необходимо это навязывать в обязательном порядке. Если сейчас успешно пройдут эксперименты в каких-то отраслях и, действительно, будет реализован механизм прослеживаемости в том виде, в каком он декларируется, мы (мясная промышленность) – сами придем и, скажем: возьмите нас мы тоже так хотим! Если мы говорим действительно о том, что это будет действенный механизм, то бизнес сам его захочет внедрить, так же, как любую систему ИРП. Но, мы не можем и не должны перегибать планку и навязывать всем услуги одной компании вне конкурентного и правового поля.

Екатерина Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков.

Максим Новиков, член президиума ассоциации "НП "ОПОРА", председатель комиссии "ОПОРЫ РОССИИ" по развитию индустрии безалкогольных напитков высказал мнение, что маркировка, в частности воды, является избыточной и нецелесообразной мерой. Необходимо остановить бесконтрольное расширение товарных групп, до того, как будет принята методика оценки целесообразности решения о том, чтобы рассматривать вопрос включения в проект новых товарных групп не должен стоять. А после ее принятия все эти товарные группы, которые уже или попали под маркировку, или сейчас начинают запускать пилот, или пилоты идут. Сначала должна быть проведена оценка по этой методике.

Максим Новиков, член президиума ассоциации "НП "ОПОРА", председатель комиссии "ОПОРЫ РОССИИ" по развитию индустрии безалкогольных напитков.

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда».

Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией.

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ».