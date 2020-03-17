Что делать со сбережениями во время кризиса?

Нефть упала, рубль подешевел. Что делать в такой ситуации частному инвестору? Какие финансовые инструменты позволят сохранить высокий доход на вложенные деньги? На вопросы посетителей сайта kp.ru ответил Максим Савинов, председатель правления кредитного потребительского кооператива «Столичная сберегательная компания».

- Максим, в тяжелое время мы с вами встречаемся.

- Оно у нас всегда тяжелое, что ни год, то какое-то потрясение.

- Сейчас особенно. Поэтому у наших читателей возникает много вопросов, как спасти свои сбережения. Ваше видение: что нас ждет в ближайшие несколько месяцев?

- Мое личное мнение - ничего смертельного не произошло и не произойдет. Жизнь идет и продолжается. Мы уже понимаем, что курс доллара и евро будет таким, какими они стали. На 10 - 15% будет больше, чем в 2019 году.

- Грубо говоря, 75 рублей за доллар.

- Да. И евро тоже где-то 83 - 84 рубля. Но самое главное в другом: что произойдет с ценами в магазинах? Безусловно, тоже будет рост.

- То есть инфляция чуть-чуть поднимется?

- Экономика зависима от импорта, много что привозится до сих пор. Программа импортозамещения работает, и очень хорошо работает, здесь надо отдать должное усилиям правительства. Но, все-таки, мы еще очень сильно зависимы от валюты, от импортных товаров.

- По сути, очередной мировой финансовый кризис начался. И весь ближайший год нам придется жить в этой реальности. Ваши антикризисные советы. Что сейчас лучше делать?

- Внимательно слежу за развитием ситуации. И главный совет - держать все сбережения в разных валютах. Треть в рублях, треть в долларах и треть в евро. Вот только покупать те же доллары, на мой взгляд, уже поздно. Надо было это раньше делать. Но к таким советам мало кто заранее прислушивается.

- Когда у нас есть какие-то сбережения, нужно, чтобы они приносили определенный доход. И чем он больше, тем лучше. Какие ставки в вашем кредитном потребительском кооперативе?

- У нас по договорам займа или на размещение сбережений для членов кредитного потребительского кооператива максимальная ставка - 10,8% годовых. Это если держать у нас личные сбережения более 14 месяцев. На мой взгляд, доходность всегда должна равняться как минимум инфляции. А в идеале - даже немного превышать ее.

- Под видом КПК часто работали мошенники. Как можно быть уверенным, что, в частности, ваш кооператив не такой?

- Вопрос не праздный. Чем мы отличаемся от пирамиды? Тем, что мы ведем реальную хозяйственную деятельность как кредитно-потребительское общество.

- То есть вы кому-то выдаете кредиты?

- У нас есть четкая бизнес-модель. Есть список всех наших заемщиков. Любой пайщик может посмотреть, кому конкретно и на каких условиях мы выдали деньги, какую доходность с этих займов получаем. В мае у нас будет очередное годовое собрание пайщиков. И мы им уже сейчас можем сказать, на чем мы заработаем в 2020 году и сколько потратим. В пирамидах обычно только деньги собирают и ничего не рассказывают.

- Обычно рассказывают, что сделают выгодные инвестиции, но их в секрете оставляют...

- Эти общие формулировки - первые признаки недобропорядочности, сбора денежных средств с населения. У нас другая ситуация. Любой пайщик, который вступил в наш кооператив, имеет право записаться ко мне на прием. Я обязан встретиться с ним, выслушать его и предоставить любую информацию. Если ему этого недостаточно, я обязан показать реестр наших кредиторов и бухгалтерский баланс (о нем чуть позже). В пирамиде такое невозможно. С вами не встретятся даже.

- Они сейчас часто даже офисы не открывают. Все онлайн делают...

- Более того, если вам позволяет ваш уровень знаний и предыдущий опыт, то вы можете обратиться ко мне с просьбой вынести вашу кандидатуру в правление кооператива. В банке вы никогда туда пробиться не сможете.

- А сколько людей в правлении?

- Трое. Я и еще два выборных человека. Плюс ревизионная комиссия - тоже три человека. Пожалуйста, приходите, выдвигайтесь. Если мы видим, что ваш профессионализм позволяет занимать такую должность, мы, конечно же, вас вынесем на голосование. В мае будет общее собрание. Всех приглашаю становиться пайщиками, размещать сбережения, выдвигаться в органы управления кооперативом. Мы открытая структура для наших пайщиков, мы прозрачны.

- Какая минимальная сумма, чтобы открыть вклад?

- У нас это называется сбережениями. От 10 тысяч рублей.

- Вопрос с подвохом. Даете ли вы кредит временно безработному?

- Это даже провокационный вопрос, а не то что с подвохом. Знаете, наверное, никто никогда не даст вам в долг деньги, если вы говорите, что я нигде не работаю и отдать их не смогу. Нет, не даем, конечно же.

- В чем разница между вами и банком? Чем эта разница может быть полезна нам, потребителям?

- Огромная разница и огромная польза потребителю. Я в этом абсолютно убежден. Во-первых, нас направляет и контролирует Центральный банк и профильный департамент ЦБ. Во-вторых, пайщик, размещающий у нас личные сбережения, получает повышенный процентный доход. Потому что в банке он в среднем в два раза ниже. И такая пропорция, думаю, будет сохраняться. В-третьих, пайщик, который хочет взять у нас деньги в долг, как правило не может получить кредит в банке по той или иной причине. А к нам он может прийти.

- Но если банки такому человеку не дают в долг. Значит на то есть причины...

- Нам, наверное, даже больше, чем банкам важна возвратность средства. Поэтому у нас есть два обязательных условия. Во-первых, вы обязаны подтвердить свой доход. Если физлицо - справкой 2-НДФЛ. Чтобы мы знали, чем вы будете возвращать долг. Во-вторых, обязательно залог личного недвижимого имущества, то есть квартиры.

- По сути, это как ипотека получается. Но на имеющуюся недвижимость.

- Да, абсолютно верно. Это 100-процентная защищенность для наших пайщиков, которые разместили деньги.

- Какое место ваша организация занимает в рейтинге по сравнению с другими КПК?

- Мы занимаем одно из лидирующих положение почти по всем показателям. Я этим горд, горд тем коллективом, который работает в кооперативе, это большие профессионалы. Как таковых рейтингов в кредитной кооперации нет. Мы один из крупнейших кооперативов в России. Это можно проверить на сайте Центробанка в разделе «Участники финансовых рынков» в реестре КПК. Мы входим в десятку самых больших кооперативов с размером активов более 500 миллионов рублей.

- Если человек принес вам деньги, какие гарантии, что вы не пополните число обанкротившихся КПК? Тем более что кризис грядет...

- Это, наверное, второй по важности вопрос после доходности. Все сбережения в нашем КПК застрахованы на 100% в Межрегиональном обществе взаимного страхования (МОВС). Это крупнейший страховщик микрофинансового рынка, он довольно долго находится на российском рынке, проходит все проверки Центрального банка, имеет все соответствующие разрешения на ведение именно этого бизнеса.

- Еще один интересный вопрос: «Почему я должна верить, что мои деньги у вас не пропадут, а вы не сбежите за границу?»

- Если в шутку отвечать, у меня нет загранпаспорта. Если серьезно, могу рассказать о наших показателях. Мы недавно сдали отчетность за 2019 год. Прибыль кооператива составила 313 млн. рублей при 850 миллионах сбережений. То есть мы получили доходность в районе 27% на вложенные средства. Чистая прибыль - 5 млн. 227 тыс. рублей. То есть, за минусом всех расходов, включающих выплаты пайщикам, содержание административного аппарата, накладные расходы, бумага, все-все-все.

- Это не так много в принципе...

- Знаете, мы не коммерческая организация. И мы не нацелены на получение этой прибыли. Что мы с ней сделаем? Мы ее распределим в наши фонды. Это наш собственный капитал, который идет на покрытие каких-то будущих убытков, на любые цели.

- А всего в капитале сколько денег лежит?

- Очень простая формула: 11% от привлеченных денежных средств плюс чистая прибыль. Если у нас сейчас 920 миллионов рублей, то считайте, что у нас в районе 100 миллионов - это сформированные резервы.

- Если что, то вы ими будете покрывать убытки?

- Да, только если они возникнут. Но мы нацелены только наращивать резервы. Видим себя очень четко в нынешних экономических реалиях, где и на чем будем зарабатывать. И этим, наверное, выгодно очень отличаемся от всяких проходимцев.

- Сколько у вас офисов?

- У нас только один офис. Мы не открываем филиальную сеть по сбору денежных средств. Я считаю, это не нужно абсолютно. Наши пайщики с нами всерьез и надолго. Они от нас не уходят. А в офис нужно прийти лишь один раз - чтобы подписать договор и стать пайщиком. Все остальное можно делать удаленно. У вас уже открыт ваш лицевой счет. А все выплаты будут идти на указанный вами счет в любом крупном банке.

- Спасибо большое. Во-первых, будем следить за ситуацией на финансовых рынках. Во-вторых, сейчас пришло время начинать думать о том, куда размещать свои личные финансы, чтобы и сохранить их, и, возможно, заработать больше, чем теряем, допустим, на росте курса доллара.