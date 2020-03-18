Анекдоты: Детство заканчивается тогда, когда ты понимаешь, что день рождения раз в году - вообще не к сожалению
Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.
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- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.
- А много сока вы выжали?
- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась...
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- Долги по ЖКХ скоро достигнут 1,5 триллиона рублей!
- Это народ возвращает себе природную ренту.
* * *
Краткое изложение в соцсетях фильма «Москва слезам не верит»:
«- А еще я храплю, бухаю, зарплата маленькая, и квартиры у меня нет...
- Как долго я тебя искала!»
* * *
- Фу-у-у, как отвратительно! Убери это от меня! Что это вообще за гадость такая?
- Это работа...
* * *
Университет. Сессия. Читальный зал. Полно народу - как бы готовятся.
К одному студенту подходит другой:
- Слушай, а ты книгу вверх ногами держишь!
- А ты че, Фрейд, что ли?
- При чем тут Фрейд?
- Это - книга! Какие у нее ноги? Ты еще скажи, что я ей меж страниц заглядываю...
* * *
- Здравствуйте, пакет нужен?
- Нет.
- Бонусная карта есть?
- Нет.
- Товары по акции желаете?
- Послушайте, а можно, я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!
* * *
Заявление:
«Прошу осудить мою зарплату за то, что она ограничивает мою свободу передвижения и причиняет мне физическую боль».
ИСТОЧНИК KP.RU