Анекдоты: Детство заканчивается тогда, когда ты понимаешь, что день рождения раз в году - вообще не к сожалению

Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.

* * *

- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.

- А много сока вы выжали?

- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась...

* * *

- Долги по ЖКХ скоро достигнут 1,5 триллиона рублей!

- Это народ возвращает себе природную ренту.

* * *

Краткое изложение в соцсетях фильма «Москва слезам не верит»:

«- А еще я храплю, бухаю, зарплата маленькая, и квартиры у меня нет...

- Как долго я тебя искала!»

* * *

- Фу-у-у, как отвратительно! Убери это от меня! Что это вообще за гадость такая?

- Это работа...

* * *

Университет. Сессия. Читальный зал. Полно народу - как бы готовятся.

К одному студенту подходит другой:

- Слушай, а ты книгу вверх ногами держишь!

- А ты че, Фрейд, что ли?

- При чем тут Фрейд?

- Это - книга! Какие у нее ноги? Ты еще скажи, что я ей меж страниц заглядываю...

* * *

- Здравствуйте, пакет нужен?

- Нет.

- Бонусная карта есть?

- Нет.

- Товары по акции желаете?

- Послушайте, а можно, я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!

* * *

Заявление:

«Прошу осудить мою зарплату за то, что она ограничивает мою свободу передвижения и причиняет мне физическую боль».