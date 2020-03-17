Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»

С самого начала эфира лидер ЛДПР жестоко грозил нарушителям карантина всевозможными карами. Рассказал, как предлагал изгнать навсегда из Госдумы однопартийца Сергея Касатонова за то что он не сел на карантин после поездки во Франции. (тех, кто распространяет панические слухи, Жириновский призывал просто расстреливать). И вдруг Владимир Вольфович вспомнил, что спецкор «Комсомолки» Даша Асламова находится сейчас в командировке в Турции и потребовал ее... жестоко наказать.

После чего в студии стали происходить удивительные вещи.

Журналист «КП» Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире 00:00 00:00

Из Турции звонит Асламова.

- Давайте птички летать не будет, давайте кошкам, мышкам запретим двигаться… Природу не запрешь. - удивилась она

- Вы Дарья виноваты в том, что в порхаете по всей планете и ждете не дождетесь, когда заболеете короновирусом! Мы запретили чиновникам покидать страну — никаких загранкомандировок! Я потребую от Сунгоркина (главный редактор «КП») вас уволить!

Заливистый смех Даши.

- Мы вас не пустим на территорию России! Хватит гулять по заграницам.

Смех громче.

- Смертельная болезнь. - кричал Жириновский, - А вы рветесь туда, где больные, где чума, где стреляют. Мы все уже знаем — не надо нам лишнюю информацию давать.

- Откуда вы все знаете? Как вы информацию получать будете? - спросила Асламова, - Я приехала из Китая и рассказывала, как китайцы боролись с вирусом...

И тут Асламова, видимо, разглядела в Жириновском главное.

- Да вы сами ничего не умеете делать! - воскликнула она, - Вы даже маску не носите! Где маска?!

Жириновский на секунду растерялся.

- Маски у меня есть, - вспомнил он, и начал что-то искать под столом.

- А вы ее носите? - торжествующе кричала Асламова.

- Я при вас одену маску! Я купил их три года назад. Я заранее готовился! (водружает на лицо маску и тут же снимает ее, затем пытается натянуть перчатку)

Ведущий: В магазинах масок не купишь, Владимир Вольфович. Вам бы лучше этим заняться.

- Поэтому я и предлагал жесткие меры. Депутата (того самого Катасонова) лишить полномочий досрочно. Асламову в страну не пускать!

Журналист КП Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире.

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