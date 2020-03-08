Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине: Не одичать, не разжиреть, не спиться!

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 ,часть 5, часть 6, часть 7, часть 8. часть 9.

РОДСТВЕННИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Первый вопрос, который встал в связи с карантином, - куда девать дочь? Неделю она резвится в отпуске в горах Домбая, но ведь вернется! И она не может со мной жить, поскольку тоже подпадает под карантин. И как она будет ездить на работу в больницу?! Несколько друзей выразили желание приютить ребенка на неделю. Дочь выслала длинный список вещей, которые надо постирать, и выставить в мешке у лифта. Вещи трогать только в резиновых перчатках.

Соня вернулась (я смогла на нее только в дверной глазок посмотреть, когда она забирала мешок) и заявила, что поселилась «у подруги». Позже выяснилось, что «подругу» зовут Никита, и вид у «нее», судя по фото, весьма брутальный.

- А какие у вас отношения? – пискнула я.

- Самые дружеские, - чопорным тоном ответила дочь.

- Надеюсь, ты…ну, сама понимаешь…не перешла черту?

- Как ты могла подумать?!

(Действительно, что может думать мать, если 24-летняя дочь живет у «подруги» мужского пола? И вообще, восклицание: как ты могла подумать? - это не ответ.)

- От Никиты очень удобно ездить до работы, - всего три станции на метро. И вообще, мама, извини, меня ждет пациент для осмотра. Перезвоню вечером.

Вот ненавижу этот ее «патерналистский» тон. Их специально дрессировали в медицинском университете разговаривать особым тоном с пациентами, которые, обычно, гораздо старше врача. Она пару раз тренировалась на мне, но я быстро приводила ее в чувство, щелкая по носу. Но ведь не щелкнешь по носу лечащего доктора Софью Андреевну. Короче, меня отбрили.

ПЛОХИЕ СТОРОНЫ КАРАНТИНА

Мой дом превратился в проходной двор для полиции, которая, по обыкновению, звонит вам, когда вы спите или принимаете ванну или нанесли дорогую маску на лицо. Вам сообщают: полиция прибудет через две минуты. Разумеется, вы начинаете метаться. Прибираться в квартире, расчесывать волосы, чистить зубы, надевать лифчик и приличную одежду (я вообще хожу по дому полуголой), прятать алкоголь (мало ли чего подумают?) Но никто не приезжает. Это такая тактика. Потом уже вы звоните в полицию и спрашиваете: где доблестные полицейские? И вам расслабленным голосом говорят, что наряд задержался и приедет в течение часа.

Дом превратился в проходной дворФото: Дарья АСЛАМОВА

(Прямой убыток: три новых испорченных стула в гостиной. После слов «в течение часа» я решила поужинать. Сварила картошку и принесла баночку с селедкой в гостиную. В момент открытия банки в дверь позвонили с криками: «Полиция, открывайте!» Боже, что думают обо мне соседи?! В руках банка, а нужно надеть маску. Повторный звонок и снова нетерпеливые крики. В результате метаний селедка в соусе выплеснулась на все три(!) стула. Даже если захочешь, так не сделаешь. Три дня я мыла стулья всеми доступными средствами, но то ли селедка въедливая, то ли стулья упрямые, но, по-видимому, их придется выбросить.)

Это иллюзия, что во время карантина вы расслабитесь и отдохнете. К вам может прийти кто угодно: от участкового до врача, которого нужно «взять мазочки», «проверить горлышко и носик», «температурку замерить». И всегда вас предупреждают об этом минут за пятнадцать. Поэтому мыться все-таки надо. А раз помылся, надо нанести крем на тело. Ну, и лицо привести в порядок. И даже накраситься, потому что постоянно звонят коллеги из газет, радио и телевидения с дебильными вопросами: «Вы сегодня покушали?» И просят: ну, вот пять минут по скайпу, - что вам стоит? Что мне стоит?! Я должна, как минимум, потратить час на макияж и попытаться что-то соорудить на голове!

Так коллеги передавали Дарье едуФото: Михаил ФРОЛОВ

ТРИ ЗАДАЧИ

На карантине у вас три задачи: не одичать, не разжиреть и не спиться. Сначала был голод. Все почему-то были уверены, что карантинщики питаются святым духом. Проснувшись в пять утра по китайскому времени, я просто взвыла от урчания в желудке, и мои голодные крики разнеслись по соцсетям. И потянулись добрые люди с продуктами и алкоголем. Аккуратно ставили все под дверь и убегали. Все-таки, чем богата Россия, так это вменяемыми людьми. Мне не пришлось, как на лайнере «Бриллиантовая принцесса», вывешивать простыню с надписью «Дайте алкоголь!» Всем все было понятно: если человек сидит на карантине, чем ему еще заниматься? Пить! Но чтоб не дойти до ручки, порции алкоголя я строго распределила. Ни одного похмелья за две недели! Это мой личный рекорд!

Потом на меня напал «жор». То есть реально я стала жрать, как свинья, все подряд. Как-то, утюжа любимое платье для интервью по скайпу и напевая песенку «От звонка до звонка я свой срок отсидел», я обнаружила, что платье сузилось. Ну, или я выросла. Словом, платье отказалось застегиваться на спине. Хорошо, что по скайпу не видно. Впрочем, весь мой гардероб устроил забастовку. Это было нечестно с его стороны.

Карантин оказался крайне утомительным временем. Я писала статьи, давала интервью, разбиралась с полицией, воевала с целлюлитом (когда, если не сейчас!), отвечала на многочисленные звонки сочувствующих (а я терпеть не могу говорить по телефону!). А по ночам меня мучили изнурительные цветные эротические сны.

Но нашлись и положительные стороны.

Бокал за свободу и Международный женский день!Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

СВЕТЛАЯ СТОРОНА КАРАНТИНА

Кожа на теле у меня теперь, как шелк. «Она на 99 процентов состоит из крема», - ехидничает дочь. «Ты просто завидуешь», - парирую я. Я подтянула свой медицинский английский, поскольку подсела на сериал «Доктор Хаус». Заодно поработала и над хорватским языком. Выяснила, что в полиции тоже работают вменяемые люди. Поняла, как разгонять очередь в поликлинике. Когда я пришла в маске закрывать больничный и увидела десять мрачных граждан, медсестра велела взять талончик. «А мне больничный закрыть по коронавирусу», - простодушно сказала я. Люди вжались в стены. «Эта пациентка пойдет без очереди», - строго сказала медсестра. Странно, но никто не возразил!

Но не это главное. Я точно узнала, кто мне друг, а кто враг. Кто реально готов помочь в беде, а кто только шлет слова сочувствия. Неожиданно многие люди, от которых я ничего хорошего не ожидала, показали себя с положительной стороны. Согласитесь, это дорогого стоит!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы накормили, запертую в четырех стенах Дарью

«КП», соблюдая все строжайшие правила Роспотребнадзора, передала продукты журналистке, которая только что вернулась из Китая (подробности)