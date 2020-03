«Послушно сижу в заточении»: Алла Сигалова на карантине, из-за чего заморожены съемки шоу «Dance Революция»

Голливуд отменяет съемки популярных фильмов («Бэтмен», «Миссия невыполнима»), актеры болеют коронавирусом (Том Хэнкс, Идрис Эльба), а у нас с этим попроще. Пока еще киноиндустрия и телевидение работают без сбоев. Правда, случаются исключения.

17 марта стало известно, что выпуск программы Dance Революция (Первый канал) временно приостановлен. Виной тому сразу две причины. Во-первых, канадская компания, которая собирает специальное оборудование для съемки в формате 360 градусов, прислать сотрудников не может. Во-вторых, Алла Сигалова — хореограф и судья проекта — находится на карантине и покидать пределы квартиры не может. Алла Михайловна преподает и ставит спектакли по всему миру, часто летает за границу, так что такая ситуация вполне предсказуема.

Коронавирус вносит изменения в расписание телепередач. Фото Максима Ли

- Я три дня назад вернулась из Эстонии и теперь мне предстоит выдержать две недели домашнего карантина, - объяснила Сигалова. - Послушно сижу в заточении. Это нормально, потому что мы должны думать не только о себе, но и о тех, кто рядом с нами.

Владелец формата проекта, израильская компания Armoza Formats уверяет, что все в порядке и show must go on.

- Никому не пожелаешь останавливать телепроизводство, - считает Ави Армоза, представитель израильской компании. - Тем более когда речь идет о шоу, которое выходит на большую зрительскую аудиторию и дает рабочие места сотням людей. Но мы надеемся, что когда эти непростые времена останутся позади, мы вернемся к совместной работе с Первым каналом и шоу вернется во всей своей красе.

На настоящий момент в эфире должны были начаться поединки шоу. Полуфиналы и финал еще не снимали. Как только Алла Сигалова и технические виртуозы из Канады вернутся в строй, Первый канал возобновит показ проекта. А пока — пауза.