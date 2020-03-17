Как Госавтоинспекция ловит злостных неплательщиков штрафов

Злостных нарушителей правил дорожного движения, которые не спешат с оплатой штрафов, теперь ловят по новой схеме. Как рассказал начальник отделения отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России, майор полиции Дмитрий Лейбов в программе «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда», сегодня в стране активно разыскиваются автомобилисты, побившие антирекорды. У каждого из них на счету более тысячи нарушений.

- Проанализировав весь объем правонарушений и правонарушителей, в Госавтоинспекции пришли к выводу, что это достаточно небольшой круг лиц, - рассказал майор полиции Дмитрий Лейбов. - При этом сотрудники ведомства не ориентируются на сумму штрафа: не имеет значения, оформлен штраф на 30 тысяч рублей, или 100 тысяч. Во внимание принимается только количество правонарушений.

Тех водителей, у кого на счету более 1000 нарушений, в России оказалось 73. Выявление их стало возможно после того, как Госавтоинспекция МВД России достигла соглашения с Федеральной службой судебных приставов о создании системы по совместному скоординированному поиску.

- До этого работа велась следующим образом: Госавтоинспекция работала самостоятельно, служба судебных приставов – самостоятельно. Сотрудники ГИБДД выносили постановления, постановления вступали в силу, и, если они в установленный срок не были оплачены, они отравлялись судебным приставам. Дальше в работу включалась ФССП. Когда исполнительные производства накапливались, из них составлялось так называемое «объединенное исполнительное производство» – когда в отношении одного человека скопилось много постановлений. И только после этого предпринимались соответствующие меры: должника разыскивали, разыскивали его имущество…

Выявив, что у правонарушителя есть имущество, в частности, транспортное средство, пристав при помощи Госавтоинспекции устанавливал, где это имущество находится, и обращался в ведомство, чтобы это транспортное средство помогли задержать в установленном порядке и арестовать в счет его долга.

Но инициатива по каждому конкретному нарушителю шла от судебных приставов. Теперь эти действия ведутся с двух сторон. Госавтоинспекция МВД России тоже отслеживает тех лиц, которые длительное время не оплачивают штрафы, превышая установленный законодательством срок.