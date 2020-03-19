Невыносимая трудность быть Иа

Социопатия, шизофрения, стокгольмский синдром, биполярное расстройство - все это не выписной лист палаты № 6, а список диагнозов знаменитых мультяшных персонажей. Так считают канадские доктора медицинских наук Сара Ши и Кевин Гордон из Университета Галифакса, изучившие сказку про Винни-Пуха. И это совсем неплохо, а наоборот: придает любимым мультфильмам дополнительную глубину. Изучив новую «виннепухологию», «КП» использовала метод ученых для анализа и других мультгероев.

Рапунцель (стокгольмский синдром)

У нее запущенный случай стокгольмского синдрома - расстройства, при котором у человека возникает привязанность к тому, кто его похитил, издевается или держит в заложниках. Матушка Готель, которая украла Рапунцель в младенчестве, проявляет пассивно-агрессивное поведение и эмоциональное насилие по отношению к девушке. Казалось бы, уже не осталось причин для того, чтобы длинноволосая девушка терпела это. Но даже ложь матушки Готель не избавляет Рапунцель от чувства вины и расстройства после того, как та погибает.

Губка Боб (социопатия)

На первый взгляд ему нельзя приписать равнодушие к чувствам окружающих - это первый симптом социопата. Но если присмотреться... Издевательства над другом Сквидвардом, неспособность заметить потребительское отношение Крабса, паразитирование на чувствах Патрика и полное непонимание эмоций других морских существ - все это типичные признаки диссоциального расстройства личности (социопатии). Под маской позитива социопатия выглядит еще страшнее, чем у того же Джокера.

Губка Боб .Фото: YouTube

Кот Леопольд (биполярное расстройство)

Казалось бы, Леопольд - всего лишь символ интеллигенции. Но если копнуть, дружелюбный котофей стремится утвердить мужественность (в одной из серий превращается в качка, в другой становится невидимым и наказывает обидчиков) и вырваться из образа законопослушного гражданина. Налицо признаки биполярного расстройства! Ему все сложнее контролировать себя, быть идеальным в глазах общественности (зрителя), ведь темное нутро рвется наружу и вступает в конфликт с показным образом. Так появляется «озверин», принимая который, кот выпускает на свободу вторую личность - жуткого маньяка, которым движет зло и жажда возмездия. Не исключено, что собачий врач, выдавший препарат, был внутренним голосом кота, нажавшего спусковой крючок. Герой слетает с катушек, поддавшись расстройству психики.

Кот Леопольд.Фото: YouTube

Кролик (обсессивно-компульсивное расстройство)

Холерик, грамотный, умный и рациональный. «Синдром отличника» мешает Кролику жить спокойно: он перфекционист, помешанный на чистоте и порядке. Кролик создает правила, которым обязан следовать не только он сам, но и окружающие. Рефлекторно контролирует все, что происходит вокруг, и выходит из себя, если что-то пошло не так. Вторжение в организацию его жизни приводит к стрессу, что подтверждает теорию об ОКР.

Пятачок (генерализованное тревожное расстройство)

По темпераменту он - флегматик, но тревожный. Он боится всего на свете и теряется, когда не может контролировать это. Он слышит то шум, то надвигающегося Слонопотама, что заставляет его бежать и прятаться. Пятачок умеет наслаждаться вещами, которые просты и спокойны. При такой гипервосприимчивости и маленьком росте он довольно смел, умеет дружить и постоянно помогает Пуху.

Пятачок.Фото: YouTube

Ослик Иа-Иа (депрессия)

Самый депрессивный из героев вселенной Алана Милна. Меланхолик Иа-Иа всегда подавлен, словно на грани суицида, ничто его не радует. «Доброе утро, Пятачок, в чем я лично сомневаюсь». Даже такой радостный день как день рождения оборачивается унылым ритуалом вручения подарков. Ослик любит вызывать жалость к себе и, конечно, транслирует это окружающим с прицелом на «пожалейте меня». Его плохое настроение отражается на низкой самооценке и вызывает чувство угнетения. Конечно, он не наслушался Мэрилина Мэнсона, просто Иа тоже хочет любви. Его замкнутость и тоска - защитный механизм, панцирь, который, с одной стороны, как бы специфически удовлетворяет его потребности, а с другой - не дает действовать, препятствует появлению реальной любви, заботы и внимания. Это типичный меланхолик.

Ослик Иа-Иа.Фото: YouTube

Винни-Пух (синдром дефицита внимания)

Сангвиник Пух, по сути, ребенок: пытливый, активный, говорливый. Он, очевидно, страдает от СДВ (синдром дефицита внимания), однако он не гиперактивный (в отличие от тех, кто страдает от СДВГ - синдрома дефицита внимания и гиперактивности). Легко погружается в свой мир и теряет связь с реальностью. Есть проблемы с собранностью и зацикливанием (грезит медом, потом страдает от переедания). Попытки добраться до желаемого импульсивны и порой опасны (притворяется тучкой, чтобы заполучить мед). Мысли путаются. Рассеян. Неадекватности не проявляет, с точки зрения когнитивного функционирования стабилен, а еще добр и дружелюбен.

Золушка (страх независимости)

Золушка живет с мачехой и сестрами, которые изводят девушку. Однако защищаться не пробует. Неужели христианское смирение? Нет, это бессознательный страх независимости. Не теряя надежды наладить отношения с родными, Золушка исполняет все их прихоти, чтобы не брать на себя ответственность за жизнь. Она надеется, что вмешаются внешние силы (крестная или принц) и спасут ее.

ИТОГО

Руководитель исследования Сара Ши подчеркивает, что убивать веру детей в любимых героев никто не собирался. Смысл исследования в том, чтобы напомнить: в мире множество людей со своими особенностями, и это вовсе не приговор. А вот что думает детский психолог Полина Гераськина:

- «Винни-Пух» вполне может быть полезен как материал для сказкотерапии - это успешный метод психологической работы с детьми. С его помощью можно расположить к себе ребенка, раскрыть его травму. В зарубежных мультфильмах, да и в современных наших, часто стирается граница между добром и злом. Советский «Винни-Пух» куда больше похож на сказку. Конечно, приучить малышей к старым мультикам сложно - Disney привлекает красками, движухой. Но все же, выбирая видео для просмотра, смотрите, чтобы в сюжете не было жестокости и чтобы контент соответствовал возрасту. А еще лучше - приучайте детей читать и читайте им сами.