«Проведем еще»: Путин призвал Севастополь не огорчаться из-за отмены праздничных мероприятий

Было бы даже странно, если бы свой доклад президенту о ситуации в республике глава Крыма Сергей Аксенов начал с чего-то другого, а не с борьбы с коронавирусом.

- Мы приняли режим повышенной готовности, по вашему поручению закрыта граница с Украиной, - перечислял Аксенов. - Мы видим, что сегодня практически в десять раз уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан России всех запускаем, иностранных граждан не допускаем. На сегодняшний день в республике на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – 10 человек. При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился.

Правда, есть и сложности — в Крыму образовался дефицит масок.

- Но медицинские организации и службы, которые работают непосредственно с населением, – все оснащены полностью масками, защитными костюмами, - заверил президента Аксенов. - Лекарственные препараты в полном объёме закуплены. Благодаря поддержке правительства будет дополнительно закуплено на неделе пятнадцать аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Несмотря на коронавирус Крым готовится к курортному сезону, который в этом году должен стать рекордным.

- Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон, - сообщил глава республики. - С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой – опять же это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов. Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 000 туристов приехало. В Крыму пока здравницы загружены на 50 процентов, но ожидаем, что люди поедут сюда. Поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами.

Одна из основных проблем в Крыму - низкие доходы населения.

- Сегодня есть проблемы с доходами граждан, как и везде по стране, ситуация достаточно тяжёлая, - сказал Аксенов. - Сегодня у нас за чертой бедности около 17 процентов населения, к 2024 году должны достигнуть показателя 8 процентов, хотя на этом, конечно, останавливаться нельзя – дойти надо без исключения до каждого человека.

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев тоже начал с борьбы с эпидемией.

- Ни одного пока подтвердившегося диагноза в Севастополе нет, как и у коллеги Аксёнова в Крыму, - доложил он. - Отменили все массовые мероприятия, потому что в соседних регионах, в Краснодарском крае, есть подтвердившиеся. Хотели провести масштабный концерт в честь воссоединения с Россией. Конечно, все севастопольцы знали и чувствовали…

- Проведём ещё, - пообещал Путин.

- Как вы правильно сказали, жизнь, здоровье важнее, - согласился Развожаев. - У нас сейчас 77 человек находится под контролем дома и 8 в инфекционной больнице. Пока ни одного подтверждённого нет, но проверяем на всякий случай.

- Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы всё правильно делаете, - одобрил президент.

Глава Севастополя попросил обратить внимание на проблему, которую не могли решить 75 лет.

- Есть такая категория людей, которые нашим региональным законом определена как жители осаждённого Севастополя. Их всего осталось 1217 человек, - рассказал он. - Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в фактически блокадном городе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых. Эти люди сейчас не имеют статуса ветерана войны и получают только меры региональной поддержки. Вопрос финансово совершенно незначительный, и людей, конечно же, волнуют даже не столько финансовые меры. Само понимание, что они, жители осаждённого Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей. Очень прошу вас поддержать этот законопроект и к 75-летию Победы.

- Хорошо, - пообещал помочь Путин.

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