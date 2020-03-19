Белорусов и украинцев язык до России доведет

ЖИЛ В РСФСР — ВЛАДЕЕШЬ РУССКИМ

Владимир Путин подписал закон, отменяющий для украинцев и белорусов экзамен по русскому языку, необходимый для получения российского гражданства. Отныне жителям Белоруссии и Украины не надо объяснять, почему жи-ши пишется с буквой И на собеседовании с комиссией. Для того, чтобы быть признанными свободно владеющими русским языком, им достаточно доказать, что они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или проживали в России, СССР или даже в Российской империи в пределах нынешней государственной границы Российской федерации.

НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ ВЕРНУЛИ НА ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Граждане, копящие на негосударственную пенсию, будут выходить на заслуженный отдых «по-старому». Владимир Путин подписал закон, согласно которому «право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет». Этот закон понадобился, чтобы вывести «негосударственную пенсию» из-под действия общего законодательства, добавившего всем пять лет к пенсионному возрасту. Иначе поздний выход на негосударственную пенсию делал ее совсем непривлекательной для возможных вкладчиков и существенно сокращал средства, которые поступали в негосударственные пенсионные фонды.