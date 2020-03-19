2020-03-19T14:30:29+03:00
Политика

Белорусов и украинцев язык до России доведет

Путин заменил для них экзамен на документ о происхождении
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Владимир Путин подписал закон, отменяющий для украинцев и белорусов экзамен по русскому языку, необходимый для получения российского гражданства. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин подписал закон, отменяющий для украинцев и белорусов экзамен по русскому языку, необходимый для получения российского гражданства. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

ЖИЛ В РСФСР — ВЛАДЕЕШЬ РУССКИМ

Владимир Путин подписал закон, отменяющий для украинцев и белорусов экзамен по русскому языку, необходимый для получения российского гражданства. Отныне жителям Белоруссии и Украины не надо объяснять, почему жи-ши пишется с буквой И на собеседовании с комиссией. Для того, чтобы быть признанными свободно владеющими русским языком, им достаточно доказать, что они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или проживали в России, СССР или даже в Российской империи в пределах нынешней государственной границы Российской федерации.

НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ ВЕРНУЛИ НА ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Граждане, копящие на негосударственную пенсию, будут выходить на заслуженный отдых «по-старому». Владимир Путин подписал закон, согласно которому «право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет». Этот закон понадобился, чтобы вывести «негосударственную пенсию» из-под действия общего законодательства, добавившего всем пять лет к пенсионному возрасту. Иначе поздний выход на негосударственную пенсию делал ее совсем непривлекательной для возможных вкладчиков и существенно сокращал средства, которые поступали в негосударственные пенсионные фонды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Психолог рассказал, как перенести изоляцию на карантине
На машинах ДПС предложили установить видеокамеры для фиксации всего вокруг
Дефицит антисептиков в аптеках будет устранен к 23 марта
Названы регионы, где предлагают самые большие скидки на недвижимость
На Парад Победы в Москву вместо Трампа отправится его советник
Девушка актера из «Кадетства» рассказала, почему Кирилл Емельянов толкнул медика
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
В России изолируют всех прибывающих из-за границы
"РЖД" позволит пассажирам сдать невозвратные билеты из-за коронавируса
В России создадут платформу для дистанционного обучения студентов
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке
Правительство отсрочило уплату страховых взносов для бизнеса
Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику РФ, чем снижение цен на нефть
Британец укатил в Италию с любовницей, но заразился коронавирусом
Путин о коронавирусе в России: Надо быть готовыми к любому развитию событий
Фильмы Universal будут доступны онлайн со дня премьеры
В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за побег из-под карантина
"Победа" не получила разрешения на вывоз 600 россиян из Черногории
Умер «самый одинокий» астронавт NASA Альфред Уорден
Мишустин заявил об отмене ограничения на поставки товаров первой необходимости
Музыку в московском метро отменили из-за коронавируса
В Минздраве Италии рассказали о лучшем оружии на войне с covid-19
Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах карантина
Все по-взрослому: журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии в Америке из-за коронавируса
Зарплаты курьеров и доставщиков еды выросли на 20 процентов
Курс рубля на 19 марта 2020: доллар снизился до 80,5, евро - до 87,9
Понимающие и откровенные: Путин больше всего доверяет простым россиянам
В России обсуждают введение режима неполной дистанционной занятости