Богатые люди в шоке сидят дома: звезд сейчас спасают психологи

Нынешняя реальность уравняла людей. После того, как объявили пандемию и приняли меры для нераспространения коронавируса – изменилась жизнь и простых людей, и «богатых и знаменитых». Одни переносят это легко и с пониманием, а другие богатые и знаменитые переживают, что не известно, когда теперь получится разместить в инстаграме и отправить друзьям фото с дорогого курорта, с яхты. Известный психолог рассказал kp.ru, как нам всем сохранить внутренне спокойствие. А у звезд есть свои советы.

«Подготовка к карантину похожа на предновогоднюю суету»

Пока у актрисы Светланы Ивановой вынужденный перерыв в театре, она участвует в рекламных съемках и проводит много времени с детьми и мужем. А еще делиться советами, которыми с ней делился психолог: «Когда вокруг так тревожно, надо делать всё, чтобы унять свою собственную панику, потому что она главный вирус, проникающий во все щели. Если вам спокойней, когда вы в маске и перчатках: обязательно купите их и носите. Если вам спокойней обнимать друзей: обнимайте. Делайте запасы, если это вас успокоит. Посидите в кафе, пока их не закрыли, если от этого вам станет немного легче. Купите вина, купите гречки, купите настольных игр, семечек, хлорки, коврик для йоги, книгу, красивый чайник... Всё годится, что поможет вам смотреть в завтра чуть уверенней».

Татьяна Морозова из «Камеди Вумен» не теряет чувства юмора: «Я вот в связи с вирусом ищу телефон той самой Наташи, которая зарабатывает 50 тысяч сидя дома с ребенком. Кто-нибудь сохранил ее номер?» Речь идет о том, что почти год в инстаграмах звезд, рекламировали очередной «лохотрон»: большие заработки дома у компьютера.

Звезда «Камеди Вумен» Татьяна Морозова с юмором переживает временные отмены концертов.Фото: Instagram.com

Актриса Ирина Безрукова делится своим опытом: «Есть очень хороший метод, который помогает сохранять спокойствие: «эффект 30 секунд». Когда вам поступает неприятная информация, дайте себе 30 секунд, чтобы оценить ее. Как правило, реакция следует уже более спокойная. Я тоже стараюсь оставаться в состоянии равновесия. Сказала себе: «ситуация такова – это уже случилось». Почитала проверенные источники, приняла необходимые меры предосторожности. Докупила недостающие продукты и много новых книг. Фокусируюсь на позитиве, смотрю смешные видео на тему вируса, подбадриваю себя и друзей. Кстати, сейчас ходит шутка, что подготовка к карантину похожа на предновогоднюю суету. И ведь правда, похожа - люди скупают продукты точно также».

«Люди с большими возможностями тоже сидят дома»

Известный психолог Анетта Орлова советует нам, как сохранить внутреннее спокойствие, когда жизнь изменилась из-за угрозы коронавируса и экономического кризиса. Сохранить психический ресурс нам необходимо, чтобы минимизировать убытки, которые мы можем понести. 7 советов от специалиста.

Психолог Анетта Орлова. Фото: Личный архив.

1. «Наше бессознательное невероятно мощное. Убеждаюсь в этом, много работая с разными ситуациями в жизни людей, в том числе с очень серьезными. Заболевания у разных людей разворачиваются по-разному. Это зависит и от того, насколько ресурс человека направлен на позитивное разрешение ситуации. Разрушает состояние, когда человек в трудной ситуации сразу чувствует себя жертвой. Это люди, которые уверены, что они невезучие, и все плохое к ним непременно прилипает. Паника – это сразу снижения иммунитета. Это доказано многими учеными. Когда мы стрессируем, иммунитет резко снижается. Справляться со стрессом надо своим настроем. Попробуйте больше смеяться, радоваться даже мелочам.

2. «Введите для себя запрет на фейковые новости. Не читайте то, что вам присылают в мессенджерах тревожно-мнительные коллеги, или люди, которым нужно питаться негативом. Фейковые новости, которые сейчас нам рассылают, чаще всего придумывают те, кто только так может реализовать свои амбиции – запугивая людей они наконец-то чувствуют свою власть».

3. «Попробуйте самостоятельно избавиться от тревоги и негативных мыслей. Найдите место, за которое в вашем теле будто бы «зацепилась» негативная мысль. Это может проявляться в головной боли, подергивании или покалывании в какой-то точке. Ощутите это место. Сделайте вдох-выдох. Потом приложите к этому месту руку. Представьте этот негативный «сгусток», мысль – и вытягивайте из себя рукой это неприятное состояние. Должно появиться ощущение, что на руке вы отдаляете это состояние от себя. Выбрасывайтесь вовне, например в сторону какую-то мысль или ситуацию, от которой вы хотите избавиться. На другой руке представьте ваше качество, состояние, которое позволит пережить нынешний период с максимальными возможностями. К примеру, подойдет мысль: «я спокойно переживаю карантин и сохраняю здоровье». Вы делаете вдох - и на выдохе подгружаете эту мысль внутрь себя. Параллельно с этим прикладываете на «больное» место» руку, на которой та же самая позитивная мысль».

4. «Обязательно, надо продолжать много двигаться - делать дома физические упражнения. Здорово разминаться, играя с детьми!»

5. «Сейчас тяжело не только наиболее уязвимым людям: пожилым, с хроническими заболеваниями, тревожно-мнительным - но и тем, кто безумно жаден до заслуг, оценок. Гедонистам, которые привыкли собирать удовольствия, гордо хвастаться в соцсетях и перед друзьями дорогими машинами, домами, яхтами, отдыхом на дорогих курортах… Эти очень обеспеченные люди в шоке. Нынешняя реальность уравняла их с людьми, у которых нет парка дорогих автомобилей и возможности отдыха в Куршавеле. Богатые люди с большими возможностями тоже сидят дома. И им сейчас тяжело. Идея конкуренции стала никому не нужна, а жить в обычном режиме им непривычно. Для них важный совет - перенести внимание с удовольствий на ту пользу, которую они могут принести другим людям. Убеждалась на практике и это доказано, что у человека, который приносит пользу, повышается иммунитет. Именно поэтому обеспеченные люди часто заниматься благотворительностью, обычно такие люди не хвастаются в сетях своими заслугами».

6. «Чтобы справиться с ситуацией мы должны относиться с верой к этому миру: если я и заболею, то мне окажут всю необходимую помощь! Все пройдет в легкой форме. Доверие к миру - важнейший навык для выживания. Крупные страны эффективнее справляются с чрезвычайными ситуациями. У нашей страны есть все возможности для этого. Поэтому я чувствую себя спокойно. Навредить может наше «авось». Для меня было шоком, когда в начале марте некоторые клиенты собирались ехать в Италию, так как были оплачены путевки».

7. «Опирайтесь на своих предков. Тогда не было соцсетей, но был навык терпения и преодоления трудностей! Все это записано в нашем психологическом ДНК, если так можно выразиться. Мы потомки тех, кто выжил, пройдя через серьезные испытания. Исследуйте свой род: найдите человека или нескольких, которые смогли выжить в очень тяжелое время и продолжить род. Почувствуйте, что ваши предки имели силу, которую вам передали!

Я человек, который тяжело болел, поэтому ко многим вещам отношусь проще. Понимаю, что все проходит: и любовь, и тревога, и болезнь, и жизнь! Философский подход помогает, но я не могу требовать от других такого подхода к жизни! Я четко выполняю все рекомендации, читаю только официальную информацию! У нас развит навык терпения, есть колоссальный опыт выживания. Ни один вирус с нашим коллективным бессознательным не справится - помрет по дороге. Наша задача, не впадая в панику, делать то, что рекомендуют доктора для профилактики коронавируса».