«Корона. Экстра»: Том Хэнкс, Хайди Клум, Ольга Куриленко и другие ВИП-пациенты Голливуда
«Covid-19 выкашивает Голливуд». Такими апокалиптичными заголовками пестрит западная пресса. Однако не все так жутко. Некоторых актеров и правда посадили на карантин из-за пресловутого коронавируса, однако многие довольно быстро и безболезненно вылечились. И даже дали несколько напутствий человечеству.
Том Хэнкс убежал от заразы
Беги, Форрест, беги! — закричало человечество, когда стало известно о том, что в австралийскую клинику угодил всеми любимый, самый безобидный актер Голливуда Том Хэнкс. Вместе с супругой Ритой Уилсон он был госпитализирован в больницу штата Квинсленд после того, как почувствовал недомогание. В Австралию актер с женой прилетел для участия в съемках фильма об Элвисе Пресли. И занемог. Однако Хэнкса быстро уложили в палату, он прошел курс лечения и...вскоре был благополучно отправлен домой. Вместе с любимой. Врачей Том поблагодарил, а всех остальных призвал беречь себя. Сейчас он находится дома, проводит время с Ритой, играет с ней в настольные игры, дремлет на диване, как признается сам, и докладывает об отсутствии температуры.
Ольга Куриленко спаслась куркумой
Бердянская звезда фильмов «Хитмэн», «Квант милосердия» и других тоже подцепила. «Девушка Бонда» живет в Лондоне вместе с сыном, и поскольку вирус активно гуляет и там, Ольге не удалось избежать заражения. Правда, все закончилось хорошо. В больнице принимала парацетамол, и вскоре температура спала. Симптомы болезни ушли, Куриленко выписали. В подробном посте в инстаграме актриса порекомендовала всем принимать C, E, D, B5, а также цинк и куркумин — для профилактики! А не для борьбы с коронавирусом. Якобы перечисленные вещества сильно укрепляют иммунитет.
Идрис Эльба держится
Блестящий британский актер — первый из темнокожих, которого прочили на роль Джеймса Бонда — звезда сериала «Лютер» Идрис Эльба тоже с прискорбием сообщил, что заразился коронавирусом. «Да, это отстой, - сообщил он в твиттере. - Слушайте, я чувствую себя нормально, Сабрина (жена) не сдавала анализов и чувствует себя нормально».
Пара заразилась вирусом в Лондоне, как и Ольга Куриленко. Положительный тест пришел 16 марта, хотя симптомов, как уверяет актер, нет и не было. Однако добропорядочный англичанин заперся дома и послушно ждет окончания карантина.
Идрис Эльба держится. This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I m doing No panic. https://t.co/Lg7HVMZglZ
Кристофер Хивью закрылся
Заросший рыжей бородой норвежский актер из сериала «Игра престолов» (исполнитель роли Тормунда Великаньей Смерти) был также честен с планетой. И написал в инстаграме: «К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Мы самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды». Он призвал всех быть предельно осторожными и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу — не менее полутора метров. Крис нам не чужой, ведь он в прошлом году приезжал в Великий Новгород (нужно было для съемок его фильма), где общался с местными историками, и потом тепло отзывался о суровой России.
Индира Варма отказалась от роли Аркадиной
Еще одна актриса вселенной «Игры престолов» Индира Варма, сыгравшая в сериале Элларию Сэнд, честно призналась — заболела.
- Сейчас я в постели из-за этого (коронавируса), и это нехорошо, - написала в инстаграме Варма. - Берегите себя и будьте здоровы и добры к своим близким.
Спектакль «Чайка» одного из театров Вест-Энда, в котором Индира исполняет роль Аркадиной, а Эмилия Кларк (Дейенерис из «Игры престолов»), между прочим, Нины Заречной, пока отменен. Оптимизма девушка не теряет и предсказывает: «Чайка», как птица феникс, восстанет из пепла»
Хайди Клум предпочла перебдеть
- Как и многие из вас, я также болею всю неделю, и, к сожалению, мой муж (музыкант Том Каулитц — Авт.), который вернулся из своего тура пару дней назад, тоже чувствует себя плохо, - призналась в инстаграме актриса и супермодель. - Чтобы быть в безопасности, мы не будем контактировать друг с другом, пока не получим результаты наших тестов на коронавирус (которые мы наконец-то смогли сдать сегодня). Мы не хотим распространять микробы и подвергать риску других людей...даже друг друга!
Драматичный пост сопровождался монохромным фото, что сообщало о высшей степени печали и тоски, которую супруги испытывают друг без друга. Актрисе поплохело на съемках шоу «Америка ищет таланты». Но врачи косвенно подтвердили, что все в порядке — госпитализировать Клум отказались (якобы тестов в Калифорнии не так много и для их прохождения нужны крайне веские основания), и она продолжила счастливо жить и публиковать радостные фото. Результатов теста, которые супругами все же удалось сдать, до сих пор нет.
Хадид возбуждает
Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид, лицо которой на 94,35 процента соответствует пропорциям правила золотого сечения, публикует будоражащие воображение фото из домашнего карантина.
То позирует в майке, оголившей низ груди, и черном пиджаке на голое тело. То перед зеркалом фотографируется без бюстгалтера.
- Меняю наряды для прекрасного дня самоизоляции на диване, — шутит Хадид.
Белла пояснила, что мается от безделья, потому что находится на карантине из-за пандемии коронавируса уже несколько дней. Что же нас ждет под финал домашнего ареста?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лепс теряет миллионы, а Ротару зарабатывает на курсе рубля
«КП» выяснила, кто из звезд пострадал от коронавируса и экономического коллапса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU