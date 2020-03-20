«Корона. Экстра»: Том Хэнкс, Хайди Клум, Ольга Куриленко и другие ВИП-пациенты Голливуда

«Covid-19 выкашивает Голливуд». Такими апокалиптичными заголовками пестрит западная пресса. Однако не все так жутко. Некоторых актеров и правда посадили на карантин из-за пресловутого коронавируса, однако многие довольно быстро и безболезненно вылечились. И даже дали несколько напутствий человечеству.

Том Хэнкс убежал от заразы

Беги, Форрест, беги! — закричало человечество, когда стало известно о том, что в австралийскую клинику угодил всеми любимый, самый безобидный актер Голливуда Том Хэнкс. Вместе с супругой Ритой Уилсон он был госпитализирован в больницу штата Квинсленд после того, как почувствовал недомогание. В Австралию актер с женой прилетел для участия в съемках фильма об Элвисе Пресли. И занемог. Однако Хэнкса быстро уложили в палату, он прошел курс лечения и...вскоре был благополучно отправлен домой. Вместе с любимой. Врачей Том поблагодарил, а всех остальных призвал беречь себя. Сейчас он находится дома, проводит время с Ритой, играет с ней в настольные игры, дремлет на диване, как признается сам, и докладывает об отсутствии температуры.

tomhanks Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx

Ольга Куриленко спаслась куркумой

Бердянская звезда фильмов «Хитмэн», «Квант милосердия» и других тоже подцепила. «Девушка Бонда» живет в Лондоне вместе с сыном, и поскольку вирус активно гуляет и там, Ольге не удалось избежать заражения. Правда, все закончилось хорошо. В больнице принимала парацетамол, и вскоре температура спала. Симптомы болезни ушли, Куриленко выписали. В подробном посте в инстаграме актриса порекомендовала всем принимать C, E, D, B5, а также цинк и куркумин — для профилактики! А не для борьбы с коронавирусом. Якобы перечисленные вещества сильно укрепляют иммунитет.

olgakurylenkoofficial Кратко на русском.

Идрис Эльба держится

Блестящий британский актер — первый из темнокожих, которого прочили на роль Джеймса Бонда — звезда сериала «Лютер» Идрис Эльба тоже с прискорбием сообщил, что заразился коронавирусом. «Да, это отстой, - сообщил он в твиттере. - Слушайте, я чувствую себя нормально, Сабрина (жена) не сдавала анализов и чувствует себя нормально».

Пара заразилась вирусом в Лондоне, как и Ольга Куриленко. Положительный тест пришел 16 марта, хотя симптомов, как уверяет актер, нет и не было. Однако добропорядочный англичанин заперся дома и послушно ждет окончания карантина.

Идрис Эльба держится. This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I m doing No panic. https://t.co/Lg7HVMZglZ

Кристофер Хивью закрылся

khivju Greetings from Norway!

Заросший рыжей бородой норвежский актер из сериала «Игра престолов» (исполнитель роли Тормунда Великаньей Смерти) был также честен с планетой. И написал в инстаграме: «К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Мы самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды». Он призвал всех быть предельно осторожными и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу — не менее полутора метров. Крис нам не чужой, ведь он в прошлом году приезжал в Великий Новгород (нужно было для съемок его фильма), где общался с местными историками, и потом тепло отзывался о суровой России.

khivju Greetings from Norway!

Индира Варма отказалась от роли Аркадиной

Еще одна актриса вселенной «Игры престолов» Индира Варма, сыгравшая в сериале Элларию Сэнд, честно призналась — заболела.

- Сейчас я в постели из-за этого (коронавируса), и это нехорошо, - написала в инстаграме Варма. - Берегите себя и будьте здоровы и добры к своим близким.

indypindy9 Индира Варма отказалась от роли Аркадиной

Спектакль «Чайка» одного из театров Вест-Энда, в котором Индира исполняет роль Аркадиной, а Эмилия Кларк (Дейенерис из «Игры престолов»), между прочим, Нины Заречной, пока отменен. Оптимизма девушка не теряет и предсказывает: «Чайка», как птица феникс, восстанет из пепла»

Хайди Клум предпочла перебдеть

- Как и многие из вас, я также болею всю неделю, и, к сожалению, мой муж (музыкант Том Каулитц — Авт.), который вернулся из своего тура пару дней назад, тоже чувствует себя плохо, - призналась в инстаграме актриса и супермодель. - Чтобы быть в безопасности, мы не будем контактировать друг с другом, пока не получим результаты наших тестов на коронавирус (которые мы наконец-то смогли сдать сегодня). Мы не хотим распространять микробы и подвергать риску других людей...даже друг друга!

heidiklum Хайди Клум предпочла перебдеть

Драматичный пост сопровождался монохромным фото, что сообщало о высшей степени печали и тоски, которую супруги испытывают друг без друга. Актрисе поплохело на съемках шоу «Америка ищет таланты». Но врачи косвенно подтвердили, что все в порядке — госпитализировать Клум отказались (якобы тестов в Калифорнии не так много и для их прохождения нужны крайне веские основания), и она продолжила счастливо жить и публиковать радостные фото. Результатов теста, которые супругами все же удалось сдать, до сих пор нет.

Хадид возбуждает

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид, лицо которой на 94,35 процента соответствует пропорциям правила золотого сечения, публикует будоражащие воображение фото из домашнего карантина.

То позирует в майке, оголившей низ груди, и черном пиджаке на голое тело. То перед зеркалом фотографируется без бюстгалтера.

- Меняю наряды для прекрасного дня самоизоляции на диване, — шутит Хадид.

bellahadid Хадид возбуждает

Белла пояснила, что мается от безделья, потому что находится на карантине из-за пандемии коронавируса уже несколько дней. Что же нас ждет под финал домашнего ареста?

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