2020-03-19T18:49:29+03:00
Общество

19 марта Губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе

А тульских предпринимателей освободят от страховых взносов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиФото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
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Сегодня, 19 марта, Алексей Дюмин провел заседание оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Губернатор заявил, что в Тульской области инфекцию подтвердили у трёх человек, все они недавно вернулись из Италии, один из них ребенок.

Состояние у всех заболевших удовлетворительное, люди находятся в изоляции, но тем не менее, все медучреждения региона готовы к приему людей, все резервы для ограничения распространения инфекции мобилизованы.

В том числе, в связи с обострением ситуации в Тульской области запретят мероприятия численностью от 30 человек, а детям до 18 лет будет запрещено посещать торговые центры в одиночку. Новые ограничительные меры введут по распоряжению Губернатора. В частности, под запретом будут все мероприятия делового, культурного, развлекательного, спортивного, досугового и другого характера численностью более 30 человек. За исполнением всех мер будет следить полиция, комитет по региональной безопасности, министерство здравоохранения, региональное управление Роспотребнадзора, а также иные органы власти в рамках своих полномочий.

«Такие ограничения – вынужденная временная мера. Это вопрос безопасности жителей. На примере некоторых стран мы видим последствия промедления с принятием жёстких мер. В итоге они всё равно вводятся, но уже на фоне переполненных больниц и летальных исходов», - объяснил Алексей Дюмин.

Кроме того, будет приостановлена деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи госучреждений соцобслуживания. Запрещены выезды любых организованных детских групп за пределы Тульской области, в том числе творческих коллективов и учащихся детских школ искусств.

До 12 апреля ограничат и личный прием граждан органами власти. Он будет проводиться только в форме ответов на письменные обращения туляков.

Полный перечень дополнительных мер содержится в указе Губернатора, который будет сегодня опубликован на сайте правовой информации: http://npatula.ru/.

Алексей Дюмин также сообщил об особых мерах поддержки предпринимателей. Им предоставят отсрочку по займам региональной микрофинансовой организации, а также новые финансовые льготы. Чтобы смягчить последствия сложившейся ситуации, на федеральном уровне принято решение об освобождении предпринимателей на 3 месяца от уплаты страховых взносов и отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. До 1 мая прекращены все проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в этот период нужно уделить особое внимание детям и людям старшего возраста. Пожилые должны быть окружены вниманием своих близких, социальных служб, иметь дома все необходимое. А детям нужно организовать не только дистанционное обучение, но и занятия дополнительного образования.

"Только ограничениями мы не сможем сдержать распространение коронавируса. Многое зависит от нас самих. Соблюдение элементарных правил (мытье рук, проветривание помещения, сокращение числа контактов с другими людьми) поможет нам в борьбе с этой общей проблемой. Только совместными усилиями мы сможем её преодолеть", - обратился Алексей Дюмин к жителям Тульской области.

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