А у Гордона хорошая погода

У Александра Гордона есть чудесная особенность: умение говорить всем приглашенным экспертам слово «Вот!» с такой интонацией, что вообще непонятно, зачем приходили люди, специально обученные обсуждать любую тему в эфире. Они же как дети под руководством ментора, подводящего их к правильному ответу. Отвечают на поставленный вопрос - Гордон приподнимает бровь. Доходят до нужной фразы - звучит «Вот!», что переводится примерно: «Да-да, дважды два четыре, приятно, что вы, Василий Аристархович, дошли до этого своим умом!»

На днях программа «Док-ток» на Первом называлась «Мир после вируса», хотя процентов семьдесят было посвящено миру с вирусом. То бишь нехватке туалетной бумаги как символа комфорта, моделям борьбы с болезнью и тому, что медицина у нас выше всех. С оговорками, что в других странах медицины вообще нет, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон глуповат не по годам, что уж вспоминать о Трампе, Макроне и Меркель.

Иногда дискуссия на очень свежую тему «Мир никогда не будет прежним» прерывалась плодотворным общением с людьми из Лондона и Парижа. В Лондоне корреспондент на фоне Темзы мрачно сообщал, будто джентльмены не возмущены словами Джонсона (чем скорее все переболеют, тем быстрее Британия избавится от этой напасти) по простой причине. Их, джентльменов, так воспитывают - в детстве ставят на колени, секут розгами, что неизбежно приучает к терпению.

Не знаю, где и как воспитывали этого корреспондента, но книг Диккенса в том помещении наверняка было много. Радовали и рассуждения экспертов, оперирующих данными типа «один швейцарец говорит о Европе…» и вольными пересказами речей таких швейцарцев, итальянцев или американцев. Что уж говорить о самом Александре Гордоне с жизнеутверждающими тезисами:

- Если бы вируса не было, его бы стоило придумать;

- Раньше такие проблемы решались просто - война так война;

- Вирус проявил кальку противоречий в мире.

Естественно, задавались вопросы, что же будет с экономикой и с нами. Естественно, ответов никто в студии дать не мог, и странно было бы, если бы смог. Но в том-то и феномен Гордона: заполнить собой пространство, несмотря ни на что. Есть что сказать по теме или нет, это все равно. Всегда можно пошутить про Грету Тунберг, которой теперь в мире «лучше всех» (самолеты-то не летают), показать несколько интернетных фотожаб и произнести яркую фразу, обозвав коронавирус «козявкой». Пара умных слов, пара выражений на грани хамства, многозначительное «Вот!». И ожидаемый вывод: «мир никогда не будет прежним». А каким он будет, это Гордону неизвестно. Гордон пока не в курсе дел.