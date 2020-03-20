Последние новости «Последнего героя»: Саша дружит с Мишей. Надя в контрах с Птахой

Теперь официально: эти люди - «Герои»! Так называется новое племя, в которое объединились оставшиеся участники шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3. Они сумели продержаться три недели на тропических островах на Филиппинах, питаясь рисом, водой и тем немногим, что им удавалось найти или выиграть во время состязаний. Пожалуй, это самые хитрые участники, ведь им удалось выстроить отношения так, чтобы соплеменники не слили их при голосовании. Рассказываем, кто эти счастливчики и в каких отношениях друг с другом находятся.

Звезды

Участница Comedy Woman и певица Надежда Ангарская не скрывает своих далеко не нежных чувств по отношению к рэперу Птахе. И это взаимно. Конфликт между участниками начался в первый же день из-за скандально известной Насти Рыбки: с «эскортницей», как ее обозвал Птаха, отказались жить на одном острове все мужчины племени звезд и некоторые из женщин. На сторону девушки с «пониженной моральной ответственностью» отважились встать только Ангарская и Елена Проклова (но последней уже давно нет в проекте). Надежда демонстративно не села в лодку с остальными участниками, которые решили самовольно уплыть с острова. Птаха в ответ сказал, что Ангарская - не командный игрок и что она специально ведет себя так, чтобы «попасть в телевизор». С тех пор они в «контрах». В какой-то момент дело чуть не дошло до драки!

Другие уцелевшие звезды стараются в конфликты не вмешиваться. Хотя танцор Евгений Папунаишвили явно сдружился с Птахой, а актриса Наталья Бардо и вовсе нашла себе поклонника «по ту сторону баррикад».

Зрители

Юный дояр Дмитрий (или Димитрий, как он сам себя называет) Павлюк из Белгородской области говорил, что едет на шоу, чтобы вернуть дочь и любимую жену, которая не смогла простить ему измены. Но, похоже, теперь он только отдалил поставленную задачу. Кажется, Павлюк влюбился в Бардо! Случилось это в самом начале шоу, когда молодой человек побывал на острове звезд с экскурсией. «Мальчиков у нас все меньше, и я очень ждала момента, когда попрошу Диму помочь нам. Мне, как девочке, приятно», - говорит на камеру актриса, которую и саму дома ждут маленький сын и муж, режиссер Марюс Вайсберг.

Насколько искренни чувства Павлюка, покажет время. Возможно, с его стороны это всего лишь способ заручиться хоть чьей-то поддержкой. Также Павлюк смог добиться расположения Птахи: деревенский парень вызвал сочувствие рэпера, рассказав о своей нелегкой жизни.

Павлюку очень нужны союзники. В племени зрителей сочувствующих ему немного. Профессиональный игрок в покер из Сочи Игорь Жук, как и Наталья Хапугина, предпочитает действовать обособленно. До недавнего времени действовал альянс молодежи: у Элины Пашковской из Таганрога и ростовчанина Александра Ложкина завязалась дружба, а может, и нечто большее, пока девушку не убрали конкуренты. С ними в коалиции был и промоутер вечеринок Михаил Еремеев. Но прямо перед объединением племен Дима-дояр и Игорь Жук переиграли Михаила, оставив его с Александром в меньшинстве.

Герои

Четыре звезды и пять зрителей теперь переедут на новый остров - туда, где в прошлом сезоне боролись за выживание актеры, сражавшиеся с экстрасенсами. В шоу изменились обстоятельства и соотношения сил в команде, и участникам надо все начинать по-новому. Слабых игроков уже не осталось, борьба становится острее. Пришло время делать финальные ставки, кто именно из этих «героев» станет последним. Объединение племен и новые интриги в новой команде - в ближайшем выпуске.

ТВ-3. «Последний герой. Зрители против звезд». Суббота, 19.00.