Лекарство от коронавируса ищет самый мощный в мире суперкомпьютер

Джереми Смит (Jeremy Smith), американский специалист по молекулярной биофизики из Университета Теннесси (University of Tennessee В) возглавил команду ученых, которые ищут лекарство от зловредного коронавируса SARS-CoV-2, устроившего по всему миру пандемию опасного инфекционного заболевания COVID-19. Подчеркну: не создают вакцину, а ищут именно лекарство – хотя бы один препарат, который бы избавлял от болезни уже заразившихся. Помогает ученым самый мощный в мире суперкомпьютер Summit, разработанный IBM. Собственно он и перебирает варианты из тысяч потенциально возможных. Трудится с февраля.

О сути поиска американцы рассказали в научной публикации, которую разместили на сервере препринтов ChemRxiv. Логика такова: вирус проникает в клетку человека, цепляясь к ее рецепторам (ACE2) штырьками своей белковой оболочки (S-protein). Значит, надо либо как-то «поотшибать» эти штырьки, либо изолировать рецепторы, чтобы к ним стало невозможно прицепиться. Задача, по мнению ученых, может быть разрешима. Они полагают, что прервать пагубные контакты могли бы некоторые достаточно мелкие молекулы. Их-то и пытается найти суперкомпьютер, моделируя воздействие на атакующий аппарат вируса тех или иных веществ.

Надежда человечества на спасение: лучший супер-мозг в мире.

Если верить Джереми Смиту, слова которого приводит издание OneZero, в Summit была заложена информация о 8 тысячах известных веществ и лекарств – химического и растительного происхождения, которым приписывают способность хоть как-то влиять на коронавирусы. Суперкомпьютер выбрал из них 77 наиболее, по его мнению, перспективных. В смысле лечения от COVID-19, конечно.

Каков будет итог? Ученые пока и сами не знают.

- Не знаю, будет ли работать какое-либо из уже отобранных веществ, – честно признается Смит. – Может быть, ни одно не будет, а может быть, эффективными окажутся сразу несколько.

И все-таки «включение супермозгов» в борьбу с эпидемией дело отнюдь не дурацкое. Наоборот, воодушевляет: искать лекарство иным способом было бы в любом случае дольше.

Но не стоит и обольщаться. Даже если лекарство наконец-то найдется, что будет, конечно, достойно не только восхищения , но и Нобелевской премии по медицине и физиологии, потребуются месяцы для его испытаний на животных и на клеточных культурах. Эту фазу не ускорит даже самый мощный в мире суперкомпьютер.

К сожалению, ученые не сообщили, какие именно вещества вошли в «шорт-лист» 77 сильнейших. А было бы интересно узнать и уже начать что-нибудь пробовать. Хотя бы в качестве профилактики. Например, чеснок, которого давно подозревают в противовирусных свойствах. Или лук. Или клюкву.

Придется подождать …

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Самый умный

Суперкомпьютер Summit вдвое превосходит по мощности своих конкурентов. Его производительность достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который одно время считался самым мощным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.

Summit расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA. Состоит из 4608 серверов, работающих параллельно, обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Занимает площадь 520 квадратных метров.

Summit потребляет 20 мегаватт энергии - столько же, сколько небольшой город.