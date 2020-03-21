2020-03-21T14:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Грузии: страна объявила ЧП - нарушителей карантина ждет тюрьма

Для такой меры оказалось достаточно 47 зараженных
Владимир ВОРСОБИН
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Теперь, как рассказывают местные жители, в стране закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптекТеперь, как рассказывают местные жители, в стране закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптекФото: REUTERS
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Грузия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии короновируса. И это при том, что ситуация в стране в целом спокойная. Диагноз подтвержден только у 47 человек.

Как сообщили «Комсомолке» источники в Тбилиси, власти встревожены угрожающей тенденцией, что заболевшие чаще обнаруживаются не по приезде из других государств. Теперь граждане заражают друг друга внутри страны. Хотя в Грузии для полутра тысяч человек действует строгий карантин, а для его нарушителей (в рамках ЧП) жесткое наказание – штраф в 3000 лари (около 75000 рублей), при повторном – год тюрьмы.

Теперь, как рассказывают местные жители, в стране закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Пока не запрещается праздно гулять на улице, и пока нет комендантского часа, но нельзя собираться в большие кампании. Рекомендуется из дома не выходить вообще.

Кроме того, Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами и не впускает в страну иностранцев. Даже наличные деньги решено теперь решено изымать из оборота и держать на карантине.

Для облегчения положения запертой в квартирах стране, было решено отсрочить выплаты всех кредитов на три месяца.

- Народ готов терпеть, - говорят в Тбилиси, - Все понимают – по другому нельзя. Тем более, что человек может привыкнуть к любой гадости. Ходят утешительные слухи – что эпидемия уйдет через месяц. Этой надеждой и живем.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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