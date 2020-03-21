Больным коронавирусом отпустят все грехи

Ватикан вносит свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Папский Верховный Трибунал выпустил специальный декрет, выдающий индульгенцию всем больным коронавирусом и тем, кто вносит вклад в борьбу с ним. Прощение грехов теперь можно не только во время исповеди у священника, но и во время молитвы.

Как объяснил глава трибунала кардинал Мауро Пьяченца, под дейтсвие декрета попадают "верующие, заболевшие вирусом Covid-19, члены их семей, медицинский персонал и те, кто помогает в борьбе с болезнью, в том числе и молитвой".

Пандемия коронавируса в Ватикана признана особым случаем, при котором исповедь может быть проведена без участия представителя церкви. "Где бы не находился сейчас верующий, он должен иметь возможность получить отпущение грехов", - уверены в Ватикане.

Уже известно, что из-за коронавируса все пасхальные мероприятии в этом году у католиков пройдут без "физического присутствия верующих". Все церемонии будет транслироваться по телевидению и в интернете.

СПРАВКА КП

Индульгенция - используемое в Римско-католической Церкви освобождение от наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся, а после смерти - от страданий в чистилище

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