2020-03-21T19:35:18+03:00
Общество

12 миллионов россиян живут без водопровода

Накануне Всемирного дня водных ресурсов Счетная палата рассказала, сколько россиян лишены этого блага цивилизации
Сергей СЕМУШКИН
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Более 12 миллионов наших соотечественников живут без водопровода, а более 11 миллионов граждан России живут без качественной питьевой водыБолее 12 миллионов наших соотечественников живут без водопровода, а более 11 миллионов граждан России живут без качественной питьевой водыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта, Счетная палата рассказала, сколько россиян живет без водопровода. По их данным, на сегодня этого блага цивилизации лишены более 12 миллионов наших соотечественников, а более 11 миллионов граждан России живут без качественной питьевой воды.

В Счетной палате уточнили, что данные цифры получены в ходе контроля за федеральным проектом «Чистая вода». Как заявили в ведомстве, проект "не решает вопросов повышения качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, хотя такая цель поставлена, в частности, в проекте не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды для жителей таких населенных пунктов".

Напомним, что в прошлом году Росстат приводил данные о россиянах, у которых нет доступа к централизованной канализации. Таковых в нашей стране оказалось 22,6 процента. Большинство из них проживают в сельской местности — согласно данным Росстата, там централизованной канализации нет у 66,5% жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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