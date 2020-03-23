Свеча горела

В этот день возле одного из магазинов в центре Парижа возникло необычайное оживление: из витрины изливался ослепительно яркий свет, на который и смотреть-то было больно. Но как светло, празднично сделалось вокруг! Люди, словно бабочки, слетелись на этот искусственный огонь. И газеты на следующий день отметили событие, пояснив, что сие изобретение, которому, несомненно, светит такое же яркое будущее, совершил электротехник из России Павел Яблочков.

Несправедливо редко мы вспоминаем имя замечательного соотечественника, сделавшего так много в науке. Следует отметить, однако, что никто конкретно Яблочкову дома дорогу не перекрывал, но обстоятельства сложились таким образом, что ему на какое-то время пришлось уехать за границу. Всю основную работу над электрической лампой Павел Николаевич проделал, сознательно уединившись на маленькой безвестной железнодорожной станции Московско-Курской дороги в должности начальника телеграфа.

Начинал он отнюдь не на пустом месте: идея была выношена и выстроена Василием Петровым, профессором физики Петербургской медико-хирургической академии, который и не думал совершенствоваться во владении скальпелем, а предпочитал опыты с электрической батареей. Несколько лет Петров изобретал и собирал электрические приборы и наконец пришел к главному открытию своей жизни: впервые в истории науки создал электрический свет - дугу, вырвавшуюся меж двух кусочков угля, прикрепленных проводом к разным полюсам мощной электрической батареи. Это было явление, которое позже стали называть «Вольтовой дугой», а следовало по справедливости назвать «дугой Петрова», поскольку именно он впервые получил эту дугу - в сентябре 1802 года. Сам Вольта получил такую же дугу, но только лет на пять позже. А виноват, если только в данном случае так можно выразиться, оказался другой физик - англичанин Хэмфри Дэви. О работах Вольты он знал, а об опытах Петрова в России не знал ничего. Вот так и сложилось, что о Петрове - тогда и не слышали, а об англичанине с итальянцем заговорил весь научный мир.

Однако в опытах всех трех - сначала у Петрова, а потом и у Дэви с Вольтой - был один, решающий, недостаток: угли, дававшие яркий свет, быстро сгорали, расстояние меж ними увеличивалось и дуга исчезала. И ничего гениальные головы не могли с этим поделать... Вот тут-то и явился Яблочков. Вместо кусочков угля он взял два угольных стержня, поставил их вертикально рядом на определенном опытом расстоянии, сделав его постоянным - и дело свершилось! Дуга стала сиять, ослепляя и радуя. Почти полутора часов непрерывного горения добился Яблочков! Потом, конечно же, стержни приходилось менять, но Яблочков придумал автоматическую замену стержней. Только вот как раз в это время и произошло нечто, из-за чего изобретателю пришлось уехать: денег уже давно никаких не оставалось, и работу он вел на средства отставного артиллерийского капитана Н. П. Глухова, сделав его своим компаньоном. Но и у того вышли все деньги,

Зато «русский свет», как новое явление стали уже везде и всегда называть, осветил не только улицы Парижа, но чуть позже и Лондона, Рима, Берлина, даже дворец персидского шаха и короля Камбоджи. Собственный дом тоже, конечно. Но позже.