«Секс без любви - постыдная слабость»: Милош Бикович рассказал о личной жизни, гонораре за «Холоп» и конкуренции с Петровым

После успеха комедии «Холоп», порвавшей в новогодние каникулы все рейтинги кинопроката и ставшей самой кассовой в истории отечественного кино (сборы составили более 3 млрд рублей), 32-летний Милош Бикович - на пике популярности. Съёмки расписаны на год вперёд, но актёр нашёл время для участия в шоу «Осторожно, Собчак!», где не только продемонстрировал идеальный русский язык, но и во многом удивил ведущую. Приводим самые яркие цитаты Биковича из интервью Ксении Собчак.

Об отказе от съёмок

- Почему в каждом новом фильме ты сначала отказываешься от роли, а потом продюсеры тебя все-таки уговаривают? «Отель «Элеон», лента про Магомаева, даже «Холоп»...

- Это говорит о том, что я, наверное, не очень умный чувак. Что? Да? Ты сказала «да»?! На самом деле я просто боюсь остаться в одном амплуа. Но если ты повторяешься успешно, как в «Холопе», тебе это прощают.

- Ты говорил, что хотел бы играть в театре. А почему не играешь? Не верю, что тебе не предлагают.

- Мне предложили, но чтобы играть в спектакле, надо иметь, как минимум, три-четыре месяца. А я уже расписан на год.

О сексе без любви

- Когда Владимир Путин награждал тебя орденом, ты высказался о «русском мире», в частности, что он сильно «отличается от мира декадентства и вседозволенности». Что ты имел ввиду?

- Это мир, в котором самое важное - статус и доминантность: военная, экономическая. Это не американцы и не Трамп. Границы внутри человека. Например, когда секс не по любви, это уже декадентство, это постыдно. И мы все находимся в этом состоянии. Я считаю, что похоть - это слабость, и с этой слабостью надо как-то справляться.

- Но чем это плохо, если ты не в отношениях, никого не любишь, никому не изменяешь, а просто хочешь провести ночь с красивой девушкой? Это тоже декадентство?

- Да, потому что ты не работаешь над своей системой создания любви. Если ты сделаешь это один раз, три раза - окей, это нормально. Но если ты начинаешь так жить, это плохо.

- То есть у тебя никогда не было секса на одну ночь?

- Было, было. Но после нескольких раз ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведёт.

- Но ты ведь каждые два года меняешь девушек (В 2016 году у Милоша был роман с моделью Сашей Лусс, после - с актрисой Аглаей Тарасовой, затем - с сербской моделью Барбарой Таталович. - Ред.)!

- Да, но я хотя бы понимаю, что это неправильно. Да, я веду себя так, но я стараюсь быть лучше.

О гонораре в «Холопе»

- В сербской газете написали, что за один день я заработал 3 миллиона долларов. Не фильм «Холоп», а я. Я говорю, ребят, вы чего, хотите, чтоб меня похитили в Белграде? Сколько я заработал, думаю, говорить неприлично. Но гораздо меньше, чем 3 миллиарда.

- Я думаю, тысяч 300 долларов?

- Ошибаешься, меньше. Извините, извините, я отойду на минутку, мне звонят, я очень занят!

О конкуренции с Петровым и лучшей актрисе

- Я уважаю Петрова, уважаю Козловского. Но я не думаю, что они мои конкуренты. Мы разные. Уважаю Паля и Кузнецова - с ними мне нравится работать.

- Какое твоё любимое кино?

- «Крестный отец». Не думаю, что это лучший фильм, но очень его люблю.

- С кем из актрис ты мечтал бы сняться в романтической сцене?

- Марго Робби, Мэрил Стрип... Из русских красавиц - Анна Чиповская и Светлана Ходченкова.

О российском гражданстве

- Пока я оформляю РВП (разрешение на временное проживание. - Ред.). Я хотел бы жить в России, но не думаю, что я на этом остановлюсь.

О вере

- Да, я следую духовным практикам. Вот сейчас, например, соблюдаю Великий пост... Есть некая система ценностей, с которой я родился и вырос. И самое главное в ней - не осуждать. Мы виноваты по факту нашей павшей природы, это гениальная психологическая система. Это процесс покаяния, который заставляет тебя работать над собой. Этому и многому другому меня научил в том числе брат (Брат Милоша Михайло - монах - Ред.). Я осознанно исповедую свою веру.