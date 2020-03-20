2020-03-20T10:41:44+03:00
Умные вещи

«Яндекс.Эфир» открывает платформу для авторов видеороликов

Создатели телешоу и блогеры получат доступ к многомиллионной аудитории Яндекса, а зрители — новый интересный контент
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Яндекс.Эфир» открывает новую платформу для создателей видеоконтента«Яндекс.Эфир» открывает новую платформу для создателей видеоконтентаФото: REUTERS
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В пятницу, 20 марта, популярный сервис «Яндекс.Эфир», который раньше, в основном, показывал музыкальные клипы, телепередачи и фильмы, сериалы и мультфильмы, трансляции спортивных и культурных событий, открыл новую платформу для тех, кто создает качественные видеоролики — и опытных, и начинающих.

Как рассказали сайту kp.ru в «Яндексе», в последнее время в «Эфире» появились такие популярные видеоблогеры, как Настя Ивлеева, Юлия Высоцкая, Влад Бумага и другие, а теперь предложить своё видео зрителям сервиса может каждый, кто создаёт видеоконтент высокого качества. Лучшие видеоролики будут показывать в тематических каналах «Эфира» или даже разместят на главной странице «Яндекса». А за тем, чтобы пользователи видели только качественные ролики, будут внимательно следить сотрудники сервиса – авторские видео должны пройти модерацию.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь талантливым людям заявить о себе и завоевать популярность. Новым авторам непросто добиться успеха на давно существующих платформах. В «Эфире» найдётся место как для признанных профессионалов, так и для тех, кто только начинает свой творческий путь, но уже делает качественный видеоконтент», - отметил руководитель «Яндекс.Эфира» Денис Имполитов.

Отмечается, что «Эфир» станет премиальной площадкой для видеоблогеров, позволяющей охватить многомиллионную аудиторию «Яндекса». Талантливые авторы смогут не только найти своего зрителя, но и получат возможность заработать на рекламе. Кроме того, компания планирует финансово поддерживать ярких блогеров, а также помогать им в создании и продвижении видеоконтента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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