2020-03-20T15:28:52+03:00
Общество

Быть вместе: МТС и Первый канал покажут кино об актерах с синдромом Дауна

МТС Медиа, Первый канал, фонд «Синдром любви» и инклюзивный проект «ВзаимоДействие» представят документальную лирическую комедию о жизни необычной театральной труппы
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Сегодня в полночь в эфире Первого канала, с завтрашнего дня – на платформе МТС ТВ можно будет посмотреть чудесную тонкую документальную лирическую комедию об актерах с синдромом Дауна режиссера Юлии Сапоновой «Съесть слона». Фильм представляют МТС Медиа, Первый канал, фонд «Синдром любви» и инклюзивный проект «ВзаимоДействие». Это история из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актёры с синдромом Дауна. Это история о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях ее друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве.

Фильм режиссера Юлии Сапоновой «Съесть слона» является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами. В рамках собственных проектов компания помогает детям в реабилитации, приобретении специализированного оборудования и инвентаря, организации творческих мероприятий и развивающих курсов, направленных на раскрытие внутреннего потенциала, приобретение коммуникационных компетенций и погружение в профессии ребят с инвалидностью.

«Я не пыталась создать прямое социальное высказывание, — комментирует фильм автор идеи и режиссер фильма Юлия Сапонова. — Мне не нравится разделение людей на «они» и «мы» даже в положительном ключе. Через обычную, понятную для каждого историю, я хотела поделиться со зрителем своей любовью к необычным на первый взгляд героям. Мне хотелось через фильм передать другим хотя бы часть уникальных подарков, которые я получила от общения с ребятами. Для меня фильм — это попытка разделить со зрителем любовь к жизни и восхищение ее многообразием. И я буду очень счастлива, если он в том числе послужит изменению отношения общества к любым неординарным людям».

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