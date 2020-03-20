В Грозном объявили 13 команд-финалистов конкурса «Учитель будущего» от Северо-Кавказского федерального округа

С 13 по 15 марта на базе лингвистической школы имени Ю.Д. Дешериева собрались 52 перспективные команды учителей из шести регионов Северо-Кавказского федерального округа. На протяжении трех дней 156 педагогов знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали образовательные лекции приглашенных спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: 5 команд из Чеченской Республики, 4 команды из Ставропольского края, 3 команды из Республики Северная Осетия – Алания и 1 команда из Республики Дагестан.

Испытания, которые нужно было пройти конкурсантам, были организованы в формате «педагогического триатлона»: педагогические дебаты, кейс-игра и методический конструктор, где участники разрабатывали технологии межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса.

Ставропольский край в финале конкурса представят 4 команды. «Когда объявили результаты, у меня сначала был шок, потом эйфория, потом огромная радость! Мы в полном восторге от каждого дня конкурсных испытаний, и даже не можем выделить – какой именно день был лучше, интереснее, продуктивнее, потому что каждый был разнообразен, насыщен множеством не только интересных заданий, но и интересных встреч разных форматов. Мы познакомились с большим количеством коллег из разных регионов округа и увезем с собой в Пятигорск огромный багаж знаний, который обязательно будем применять, и очень много контактов новых друзей, – поделилась впечатлениями учитель начальных классов школы №17 г. Пятигорска Татьяна Тихонова. – Мы обязательно будем советовать своим коллегам участвовать в конкурсе «Учитель будущего» в следующем году и ничего не бояться. Они получат огромный заряд энергии».

В число финалистов вошла команда Республики Дагестан. «Три конкурсных дня были очень насыщенные – это бесценный опыт, колоссальный! Во-первых, общение педагогов. Во-вторых, это создание чего-то нового. Задумываешься в чем, где и как ты можешь это реализовать в своей практике. Когда думаешь об этом дома, в школе – довольно трудно дойти до этапа реализации. А тут мы получили четкую задачу и за определенное время сделали проект решения, осталось только чуть-чуть доработать», – поделилась впечатлениями о соревнованиях учитель математики лицея №8 г. Махачкалы Индира Салманова.

Республику Северная Осетия – Алания в финале представят 3 команды. «Когда назвали нашу команду, ощущения были непередаваемые! Я даже растерялась, но было очень приятно. Я получила огромное удовольствие от общения с коллегами. Такие «звездочки» с нами работали, по-другому и назвать их не могу: и молодые, и опытные. Все здорово! Молодцы организаторы!», – поделилась впечатлениями учитель начальных классов средней школы № 47 г. Владикавказа Залина Агузарова.

На церемонии награждения к участникам конкурса обратился руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев: «Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы достойно выдержали тот марафон педагогических заданий, который нами был подготовлен для вас. Мы очень надеемся, что все вы уедете с новыми знаниями, с новыми мыслями. Мы надеемся, что вы продолжите сотрудничество не только между собой, но и с нами. Важна каждая идея, каждый, предложенный в рамках конкурсных испытаний, проект, ведь мы делаем конкурс «Учитель будущего» вместе с вами».

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.