Сын Елены Яколевой сделал две новых татуировки на лице

Только поклонники замечательной актрисы Елены Яковлевой порадовались за нее и за ее сына, решившего избавиться от татуировок на лице, как молодой человек снова сделал себе новые наколки. 27-летний Денис Шальных несколько месяцев подряд проходил через мучительные процедуры по сведению тату. Но в итоге опять сорвался.

Денис отправился в тату-салон и набил себе два новых рисунка там, где на коже еще оставалось свободное пространство. Теперь его лицо украшают симметричные надписи. С одной стороны подбородка он набил неприличную фразу на английском языке, с другой стороны – англоязычное выражение «Ride it» («Прокатись»).

tdbndie Keep your hands around my neck, cut me with glass

Еще в конце прошлого года Денис твердо решил очистить свое лицо от рисунков. Первым делом он хотел вывести изображение гроба на щеке – по его словам, эта слишком мрачная татуировка буквально давила на него. В Инстаграме Денис показывал, как проходят сеансы по сведению тату. Удалить татуировку гораздо сложнее, чем набить ее. Рисунки миллиметр за миллиметром обрабатываются лазером, кожа после этого краснеет и болит. Новый год Денис встретил с отеком на лице – кожа опухла после очередного сеанса лазера. Возможно, молодой человек не выдержал боли и решил оставить все как есть.

Новые наколки сын актрисы сделал, вероятно, из-за депрессии: в Инстаграме он рассказывал, что постоянно чувствует себя очень подавленным. Денис недавно расстался с любимой девушкой, с которой он начал встречаться осенью. Анастасия Рот казалась идеальной парой для него: она принимала Дениса таким, какой он есть и, вероятно, именно под ее влиянием он решился свести татуировки с лица. Но теперь, когда любимая ушла, стимул избавляться от наколок пропал.

Теперь подбородок Дениса украшают две симметричных надписи на английском языке. Одна - почти приличная, вторая не очень.

Елена Яковлева не была знакома с возлюбленной сына но, по отзывам, заочно тепло приняла его девушку. Это не первая любовная неудача Дениса: год назад он пережил развод, в браке молодой человек был два года. С бывшей женой они расстались врагами. Недавно Денис опубликовал в Инстаграме фото травмированной руки и рассказал, что повредил ее во время выяснения отношений с экс-супругой.

- Ссорился с бывшей женой, побил стену и в итоге сломал пятую пястную косточку. Она слишком сильно сместилась и раскололась, что повлекло за собой первое в жизни хирургическое вмешательство. Было очень интересно и познавательно, - рассказал Шальных.

tdbndie Все тело сына актрисы покрыто татуировками.

Единственный сын актерской пары Елены Яковлевой и Валерия Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой, когда создал свою группу. Пробует себя Денис и как актер: вместе с мамой он иногда выходит на сцену. Шальных-младший ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит и ежедневно качается в спортзале (в прошлом он – тренер по фитнесу).