В Москве следователь найден мертвым в собственном кабинете

Виктор Ш. недавно стал сотрудником ОМВД «Северный» в Москве, карьера следователя только начиналась. За неделю до случившегося 25-летний молодой человек закончил подготовку и получил разрешение на ношение табельного оружия.

Вечером в воскресенье, 22 марта, начинающий следователь заступил на своё третье дежурство, а утром коллеги обнаружили его тело в кабинете. Что произошло в эту ночь, ещё предстоит выяснить.

- С места происшествия было изъято табельное оружие, патроны. На данный момент по факту гибели сотрудника проводится проверка. Предсмертной записки обнаружено не было, – сообщил kp.ru источник

Полиция рассматривает несколько версий случившегося.