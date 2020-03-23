2020-03-23T10:52:25+03:00
Происшествия

В Москве следователь найден мертвым в собственном кабинете

25-летний парень совсем недавно пришел работать в органы
Наталия ЕРОШКИНА
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Полиция рассматривает несколько версий случившегосяПолиция рассматривает несколько версий случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Виктор Ш. недавно стал сотрудником ОМВД «Северный» в Москве, карьера следователя только начиналась. За неделю до случившегося 25-летний молодой человек закончил подготовку и получил разрешение на ношение табельного оружия.

Вечером в воскресенье, 22 марта, начинающий следователь заступил на своё третье дежурство, а утром коллеги обнаружили его тело в кабинете. Что произошло в эту ночь, ещё предстоит выяснить.

- С места происшествия было изъято табельное оружие, патроны. На данный момент по факту гибели сотрудника проводится проверка. Предсмертной записки обнаружено не было, – сообщил kp.ru источник

Полиция рассматривает несколько версий случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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