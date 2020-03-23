В квартире москвичей спасатели поймали метровую змею.

- Спасите, у меня в квартире змеюка, - кричала в трубку перепуганная москвичка.

Вечером в воскресенье, 22 августа, такая странная заявка поступила в московскую службу спасения. В двушке на улице Тимура Фрунзе в районе Хамовники спасатели и правда обнаружили рептилию. Хозяйка квартиры уверяла, мол змею видит впервые и понятия не имеет, откуда она взялась.

- Спасатели уверенно, как настоящие змееловы с помощью металлического прута поймали и переместили змею в пластмассовый контейнер, - рассказали "Комсомольской правде " в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы. - Змея не пострадала. В тот же день ее передали в департамент природопользования.

Спасатели уверенно, как настоящие змееловы с помощью металлического прута поймали и переместили змею в пластмассовый контейнерФото: предоставлено пресс-службой

Сейчас чёрная с жёлтыми пятнами змея находится в центре передержки диких животных. Ее длина более метра. Зоологи пытаются выяснить, как пресмыкающееся попало в квартиру москвички. Скорее всего, змея была домашним питомцем соседей москвички. Но пока никто из них не признался в пропаже необычного любимца.