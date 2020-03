В Одноклассниках пройдет серия онлайн-концертов в OK Live с участием IOWA, BURITO и группы «Сурганова и Оркестр»

В социальной сети Одноклассники пройдет серия онлайн-концертов популярных российских исполнителей «Музыка в OK Live». Для пользователей ОК споют IOWA, BURITO, группа «Сурганова и Оркестр» и другие артисты. Музыканты перенесли свои выступления в онлайн-формат, чтобы встретиться в онлайне со своими поклонниками, которые не смогут попасть на обычные концерты.

Серия концертов «Музыка в OK Live» стартовала 20 марта и продлится до конца апреля. Первым в эфир OK Live вышел Гоша Куценко с концертом «Музыка лечит». Нюша провела трансляцию акустического концерта для пользователей ОК, а Наргиз пообщалась со своими поклонниками в прямом эфире. 22 марта в эфир OK Live вышла Шура Кузнецова. Участница 5 сезона шоу «Голос» дала большой часовой концерт. Формат онлайн-концертов в ОК Live позволяет исполнителям наладить более тесный контакт со своей аудиторией. Пользователи ОК во время выступления любимых музыкантов активно пишут комментарии и оставляют реакции к прямому эфиру.

23 марта шесть молодых исполнителей выступят на утреннике OK Live Bands. В среду, 25 марта, 20:00 марафон онлайн-выступлений продолжит Сосо Павлиашвили, 26 марта состоится онлайн концерт группы «КВАТРО», 27 марта в прямом эфире споет Митя Фомин, 1 апреля в 21:00 группа BURITO даст концерт Unplugged BURITO, а 2 апреля группа «Сурганова и Оркестр» устроит в прямом эфире OK Live квартирник.

Трансляции онлайн-концертов будут доступны в веб-версии ОК, а также в приложениях на iOS и Android. Кроме этого, смотреть выступления любимых артистов можно в приложении OK Live, которое доступно на iOS и Android.

На фоне отмены большого количества публичных культурных мероприятий, включая концерты, театральные постановки и выставки, Одноклассники активно работают с музеями, театрами и музыкантами, чтобы обеспечить людям бесперебойный доступ к любимому контенту. Например, с 20 марта в ОК можно слушать классическую музыку. Концерт Мацуева в сверхвысоком качестве Ultra HD (4К) стал первым в серии онлайн-трансляций, организованных Московской филармонией.

Ранее ОК позволили своим пользователям в течение трех месяцев получать 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети. ОК также запустили раздел с онлайн-экскурсиями по постоянным и временным экспозициям из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин. Среди них — Государственный Эрмитаж, ГМИИ им Пушкина, Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Гараж», ВДНХ и др.