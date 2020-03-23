Украинцев старше 65 лет посчитали трупами, а заболеть могут более 9 миллионов

Украинцы старше 65-лет теперь вряд ли смогут рассчитывать хоть на какую то серьезную медицинскую помощь со стороны родного, европейски ориентированного, свободного и прогрессивного государства. Такой вывод следует из заявления главного медика самостийной республики.

«Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов» - такой призыв прозвучал к руководителям финансовых служб республики со стороны министра здравоохранения незалежной Илья Емца.

64-летний глава Минздрава, родившийся в Воркуте, сам перешагнет 65-летний рубеж уже в феврале следующего года. Ну и что, сам он тогда автоматически перейдет в разряд «трупов» - исходя из его же терминологии? Или для таких как он сделают исключение?

За комментарием «КП» обратилась к известному украинскому политологу, директору Института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику.

- Украина возмутилась цинизму своего главного медика - или не заметила этого «похоронного» выпада?

- Пока особой реакции на заявление министра здравоохранения нет. Емец, вообще-то, последовательно выступает за максимально жесткие ограничительные меры в части борьбы с эпидемией.

- Так он же сам в зоне риска! Рубит с плеча, не жалея себя?

- Вообще-то, этому есть определенные причины. Гибель от коронавируса — вопрос политической ответственности - и для президента, и для премьер-министра, и для главы Минздрава, и для всей команды власти.

- Каковы прогнозы для Украины — оптимистические и пессимистические?

- Национальная академия наук подготовила справку: на Украине может заболеть более 22 млн человек. При худшем раскладе. Причем до конца этого года под угрозой — около 9,4 миллионов украинцев. Именно опираясь на эти данные, правительство говорит о максимально жестких мерах. Не факт, что они повлияют на ход эпидемии. Но, по меньшей мере, снимут политическую ответственность с кабинета министров.

- Люди в панике?

- Сегодня общество испугано. Оттого существует огромный запрос на сильную руку. И те, кто позиционирует себя как авторитарный лидер, который способен навести порядок, обеспечить безопасность — они выигрывают. Сейчас глава МВД Арсен Аваков выдает жесткие тезисы. И премьер Денис Шмыгаль тоже.

- Президент Украины поддерживает такой жесткий подход?

- Зеленский не до конца понимает, мне кажется, масштаб проблемы. Что развернулась конкуренция за власть. По поводу жесткого подхода Владимир Александрович опирается, полагаю, на мнение ряда своих советников. А самостоятельно оценить эти риски пока не может. Советники же тоже рекомендуют ему делать жесткие заявления.

- Но разве глава Минздрава не входит в команду Зеленского?

- Он — не прямая команда Зеленского. Он, скорее, команда премьера Шмыгаля. И, может быть, главы президентского офиса Ермака. Нынешний премьер тесно связан со всеми украинскими олигархами. Сейчас многие украинские политики пытаются снять с себя ответственность, выиграть время и пригасить страхи украинцев.

- А если люди начнут умирать?

- Если следующие две недели покажут взрывной рост числа заболевших и умерших от коронавируса, то тут все пытаются сыграть на упреждение.

- Слова министра здравоохранения предельно циничны — он заживо хоронит сотни тысяч сограждан, которым больше 65 лет...

- Что стоит за словами Емца? Он же имеет ввиду, что Украина как государство, в лучшем случае, сможет обеспечить какое-то лечение и медицинское обеспечение не всем согражданам. А что за этим стоит - каковы экономические последствия? Это и потеря рабочих мест, и невыплаты зарплаты гражданам.

- Украина в этой кризисной ситуации рассчитывает на внешнюю поддержку?

- Пытается получить поддержку со стороны МВФ. Хотя бы в части тех денег, что касаются преодоления последствий пандемии. Пока результатов нет. Смена правительства заморозила эти контакты. Украина получила 22 марта помощь от Китая — тесты, маски, лекарства.

- А западные партнеры?

- США и Евросоюз не помогли никак. И уже отменен безвизовый режим — главное достижение последних шести лет. Еврозона закрылась для обладателей биометрических украинских загранпаспортов.

- Для жестких мер все готово?

- Чтобы принять внутри страны жесткие меры, нужен структурированный аппарат управления. Есть ли он у Украины — это большой вопрос. Никто не знает, сможет ли такая риторика быть реализована.

- На чьей стороне общественное мнение?

- Это сейчас проанализировать невозможно. Люди в массе своей испуганы, и никакая серьезная социология сейчас в стране не работает.

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