«Евровидение-2021»: Украина, Болгария, Испания и другие страны отправят тех же артистов
Коронавирус продолжает вносить коррективы в спокойную и размеренную жизнь шоу-бизнеса. «Евровидение-2020» отменили и теперь думают, чем его можно было бы заменить в этом году.
Зато «Евровидение-2021» еще не сорван. И вещатели получили право от Европейского вещательного союза принять решение, кого из артистов отправить в 2021 году на конкурс.
Россия, например, еще определяется. Первый канал на этот вопрос не ответил.
Зато другие европейские страны молниеносно приняли решения — и подтвердили отправку уже утвержденных для шоу в этом году артистов на «Евровидение-2021».
Итак, в следующем году к нам вернутся:
1. Самира Эфенди (Азербайджан), но без песни Cleopatra (для нового конкурса артисты обязаны будут написать новую композицию)
Efendi - Cleopatra.
2. Группа Hooverphonic (Бельгия) без песни Release me
Hooverphonic - Release Me.
3. Виктория Георгиева (Болгария) без песни Tears Getting Sober
Victoria - Tears Getting Sober.
4. Торнике Кипиани (Грузия) без песни Take Me As I Am
Tornike Kipiani - Take Me As I Am .
5. Стефания Либеракакис (Греция) без песни Supergirl
Stefania - SUPERG!RL .
6. Жангу Макрой (Нидерланды) без песни Grow
Jeangu Macrooy - Grow .
7. Блас Канто (Испания) без песни Universo
Blas Cant - Universo .
8. Джон Мухарремай (Швейцария) без песни Répondez-moi
Gjon's Tears - R pondez-moi .
9. Группа Go_A (Украина) с песней «Соловей»
Go_A - Соловей .
Кроме того, голландские телеканалы NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что если конкурс в 2021 году состоится в Нидерландах, как и должно было быть в этом году, то он будет пройдет в Роттердаме. «Битвы городов», то есть тендера на проведение шоу, не будет.
Видимо, дело в том, что город потратил приличное количество денег на организацию и продвижение шоу. Мэрия Роттердама объявила о том, что отмена конкурса из-за эпидемии стоила порядка 6,7 миллионов евро (577 миллионов рублей).
Роттердам попробует возместить часть ущерба через спонсоров и страховые компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU