Коронавирус-ТВ: Летучей вирус не помеха, Зейналова разносит заразу из Италии по Останкино, Ивлеева кормит «консервами»

Неужели и телевидение закроют вслед за всеми крупными компаниями, где собирается огромное количество людей? Тогда мы будем смотреть только интернет? А как же информация по пандемии? Кому верить?

«КП» утешает: бояться рано, телевидение работает в обычном режиме с небольшими ограничениями. Некоторые программы идут на хитрые уловки, некоторые ведут себя настолько бесстрашно, что вызывают опасения.

«Центральное телевидение» и «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» (НТВ)

В Ливане, где более 200 человек заражены коронавирусом, совсем недавно побывала отчаянная Ирада Зейналова. Она передавала оттуда репортажи с места событий в программу «Итоги недели». С такой же миссией побывала репортер и в Сирии, где недавно также подтвердился случай заражения Covid-19.

В охваченную инфекцией Италию летал делать сюжет корреспондент «Центрального телевидения Клим Санаткин». В Ломбардии он разговаривал с местными жителями и снимал видео в одной из больниц.

После возвращения из командировок и Зейналова, и Санаткин со съемочной группой попросту вернулись в Останкино, где продолжили работать на любимом телеканале. Видимо, карантин — это только для тех, кто верит в опасность коронавируса, недоуменно предполагают коллеги.

«Летучий надзор» («Че!») и «Детки-предки» (СТС)

Елена Летучая вируса не боится. У ведущей все идет по плану. 5 апреля на СТС выходит новый проект под названием «Детки-предки» (семейное шоу, где взрослые и дети отвечают на каверзные вопросы), а на «Че!» продолжает выходить в штатном режиме «Летучий надзор». Выпуски первого сезона ревизионной программы отсняты — их сейчас зритель и смотрит. Съемки второго сезона «Летучего надзора» идут: несмотря на распространение вируса, Летучая ходит по магазинам, тестирует и выбирает продукты, сроки годности которых под еще бОльшим вниманием. Меры дезинфекции Елена соблюдает похлеще инфекционистов — этим она всегда славилась. А что касается сроков выхода программы в эфир, тут все по расписанию — в августе новые выпуски шоу должны выйти в эфир.

Елена Летучая.

«Дом-2» (ТНТ)

Одно из самых старинных шоу нашего телевидения (в эфире уже 16 лет) — это не просто «лобное место» и Ольга Бузова. Это огромная машинерия, завод по производству денег. Оборот которого более 5,7 миллиардов рублей, по данным РБК; неслучайно бенефициарами предприятия в разное время были депутат Госдумы Валерий Комиссаров, вице-президент РФС Сергей Анохин и крупный поставщик труб для «Транснефти» Александр Карманов. Больше двух гектаров земли в престижном Истринском районе Подмосковья. Коттеджные дома для участников, бассейн, съемочная площадка и сотни сотрудников, обеспечивающих конвейер по выпуску реалити-эпизодов — все это работает, как часы. В месяц выходит порядка 100 эфиров шоу (утром, днем, вечером и ночью). В одну съемочную смену за кадром работают около 90 человек. Десятки миллионов зрителей, миллионы подписчиков в соцсетях и журнал тиражом под 500 000 экземпляров. Как все это будет работать в условиях коронавируса?

Как организуют логистику предприятия? Изоляцию и доставку продуктов? Санобраотку помещений, где контактируют десятки человек? А как пройдут перелеты участников на Сейшельские острова, где находится еще одна локация проекта — с учетом того, что Россия уже ограничила авиасообщение со 146 странами мира?

Телеканал ТНТ ответов на эти вопросы не дает. Шоу выходит в эфир в обычном режиме, и закрыть его — значит потерять очень и очень большие деньги. Будут выкручиваться, делая вид, что ничего не случилось.

Очевидно, что вилла для участников «Дома-2» на острове архипелага Маэ (пять часов лета от ОАЭ) обеспечена необходимым запасом продуктов. А вот внешние контакты ради безопасности исключат. Так, на остров не вылетают ведущие и не возвращаются в Россию участники, что всегда практиковалось. К примеру, Настя Голд, разочаровавшаяся в отношениях с ветераном проекта Ильей Яббаровым, на днях не смогла покинуть шоу. Причина — настойчивость организаторов.

- Ведущие (связь с ними идет через видеомосты — Авт.) не хотят со мной прощаться, потому что видят настоящие эмоции, настоящие чувства, любовь, - написала Анастасия. - А на нашем проекте это большая редкость. Мне просто не дали уйти.

«Ивлеева vs Бедняков» («Пятница!»)

Ведущая одной из версий трэвел-шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева (проект называется «Ивлеева vs Бедняков») вместе с коллегой Андреем Бедняковым в пекло заразы не бросаются и спокойно кормят публику «консервами» - записанными заранее программами. Выпуски, посвященные Мальдивам, Венгрии и Италии, где бушует вирус, выходят в эфире и на сайте телеканала в рубрике «Неизданное». Очень удобно.

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